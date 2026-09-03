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Barranquilla gana terreno: recupera Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín

Después de un largo litigio con el municipio de Puerto Colombia, la ciudad asume estos territorios estratégicos, ubicados en la zona norte.

Char Villa Campestre.jpg
El alcalde Alejandro Char, de visita en Villa Campestre.
Alcaldía Distrital
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El Distrito de Barranquilla recibió el informe en el que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi confirma la reciente decisión del Consejo de Estado sobre los nuevos límites de la capital del Atlántico, los cuales ahora incluyen como parte de esta ciudad al Corredor Universitario y las zonas residenciales de Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, esta última recién urbanizada.

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La tarde de este miércoles, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo presencia en Villa Campestre y se tomó una fotografía en la entrada del barrio, generando expectativa sobre el futuro de este sector. Un día después, el mandatario confirmó los rumores: “¡Barranquilla recupera los territorios que siempre le pertenecieron!”.

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El alcalde aseguró que las dos sentencias del Consejo de Estado y el informe técnico delIGAC, después de un largo pleito jurídico con el municipio de Puerto Colombia, le da vía libre al Distrito para “invertir en obras, alumbrado, espacio público, parques y todo lo necesario para mejorar la calidad de vida” de los habitantes de este sector.

"Ya Barranquilla entra con todo su gobierno a hacer las obras y a hacer la inversión que este sector está demandando, como mayor movilidad, mejoramiento de los parques y de las zonas verdes para que los niños puedan jugar, más iluminación, más seguridad y, por supuesto, una una ciudad que esté más cerca de su gente, invirtiendo como como pasa en Barranquilla", expresó Char.

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La delimitación propuesta por el IGAC devuelve a Barranquilla más de 1.036 hectáreas, incorporando sectores clave para el desarrollo de la ciudad, pues allí se ubican la Universidad del Norte, Universidad del Atlántico, Universidad Libre y Universidad Sergio Arboleda, así como colegios y centros comerciales.

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La propuesta, resalta la Alcaldía, también “ratifica expresamente que la ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho pertenecen al Distrito de Barranquilla, desestimando las pretensiones de Puerto Colombia”.

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