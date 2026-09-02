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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tensión en la Penitenciaría de Barranquilla: reclusos intentaron amotinarse ante operativos

Tensión en la Penitenciaría de Barranquilla: reclusos intentaron amotinarse ante operativos

Los ánimos están caldeados en medio de las requisas y los traslados de reclusos que este miércoles siguen haciendo las autoridades, por orden del presidente de la República.

Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla.
Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La mañana de este miércoles reina la tensión en la Penitenciaría El Bosque, donde varios reclusos intentaron amotinarse en medio de una serie de procedimientos que está realizando el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec, como allanamientos a las celdas en busca de celulares, drogas y otros elementos prohibidos, así como la coordinación de nuevos traslados hacia cárceles de otras regiones del país.

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Blu Radio conoció que recientemente varios hombres que se encontraban privados de la libertad en estaciones de Policía fueron llevados a la Penitenciaría para ser reseñados y luego trasladarlos a otros penales, proceso que está siendo coordinado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para liderar este operativo.

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Este sería el tercer traslado de reclusos que se realiza desde Barranquilla en cuestión de una semana, tras la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella y cuyos movimientos son los que mantienen alterados a los criminales en prisión.

En días pasados fueron trasladados 24 hombres de alto perfil criminal, como los catalogan las autoridades, desde este complejo carcelario El Bosque hacia Bogotá y Cartagena.

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Además, hubo allanamientos por parte de la Policía y la Fiscalía en los patios de esta penitenciaría. Estos operativos dieron como resultado la incautación de celulares, y lo que reportan las autoridades es que dos de los dispositivos tendrían información relevante en las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la banda ‘Los Costeños’.

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En esos allanamientos se ha logrado el decomiso de tarjetas SIM, cargadores, libretas y hojas con información sobre víctimas de extorsión y hasta estupefacientes. Todo estaba oculto en caletas ubicadas en techos y baños para evadir los controles.

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