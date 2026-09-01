Fiscalía solicita capturar y enviar a la cárcel a Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento de carácter intramural contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, luego de que un juez de control de garantías lo declarara persona ausente y se produjera la imputación por ocho delitos.

De acuerdo con la Fiscalía, a Díaz Mendoza se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; y porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

Durante la audiencia, la fiscal del caso sustentó la petición de cárcel en la gravedad y multiplicidad de las conductas atribuidas a alias ‘Calarcá’.

“La gravedad de delitos imputados. Hay una multiplicidad y extrema gravedad de delitos. No estamos frente a un solo delito, estamos frente a múltiples homicidios. Estamos hablando de 61, fuera de los desplazamientos, las amenazas, el reclutamiento, la tortura, o sea, y delitos graves de violación a los derechos”, señaló.



La representante del ente acusador también hizo referencia a la forma en que, según la investigación, se habrían cometido los hechos y a la presencia de diferentes grupos ilegales en territorios afectados por disputas y con dificultades de control estatal.

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“Allí, entonces, esa gravedad de esos delitos, estamos frente a un concierto para delinquir, homicidios agravados, múltiples tentativas, tortura, reclutamiento. La sola entidad de estas conductas supera ampliamente, su señoría, lo exigido por la jurisprudencia para acreditar la medida”, sostuvo.

Otro de los argumentos expuestos por la Fiscalía fue la existencia de una sentencia condenatoria contra Díaz Mendoza.

“Tenemos la sentencia condenatoria que tiene este sujeto, expedida por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, el 28 de junio del 2024, por hechos ocurridos antes, del 2017 al 2019. Es decir, tiene una sentencia condenatoria vigente”, indicó la fiscal.

El comandante de la disidencia de las FARC, conocido como Calarcá (2-R), imparte instrucciones por radio durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023. AFP

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La Fiscalía también aseguró que existe un patrón sistemático y una continuidad temporal de hechos que, en su criterio, demostrarían una actividad criminal permanente y organizada.

“Es el patrón sistemático, entonces, continuidad temporal de hechos, que demuestran que una actividad criminal permanente y organizada. Existe, entonces, ese riesgo, esa continuación de esa actividad delictiva”, explicó.

A esto sumó la falta de arraigo que, según la Fiscalía, tendría el procesado, así como su presunta facilidad para evadir a las autoridades y su condición de cabecilla de una estructura con presencia en diferentes regiones del país. Para el ente acusador, estos elementos representan un riesgo para las comunidades y las víctimas.

Por estas razones, la Fiscalía pidió que Díaz Mendoza sea enviado a prisión. “La petición final es, entonces, de que a este ciudadano Alexander Díaz Mendoza se le imponga una medida de carácter intramural, carcelario, al encontrarse acreditados esos requisitos, especialmente por la necesidad de protección de esas comunidades del Guaviare, del Caquetá, del Meta, del Putumayo, hasta de Antioquia”, manifestó la fiscal.

La funcionaria agregó que la medida busca garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar una eventual obstrucción a la justicia y salvaguardar a víctimas y testigos.

“Siendo esta la única medida idónea, su señoría, necesaria y proporcional frente al máximo cabecilla de una organización”, afirmó.

Finalmente, la fiscal destacó la reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’ y sostuvo que, a partir de esa decisión, es viable solicitar la imposición de una medida de aseguramiento intramural.

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“¿Qué su consecuencia sería cuál? Pues, la expedición de una orden de captura”, concluyó.