Reactivan órdenes de captura contra alias 'Calarcá' y otros gestores de paz del gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra integrantes de grupos armados cuyos representantes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz para participar en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos en el marco de la política de paz total.

La decisión se conoce luego de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella desmontara la participación de varios de estos representantes mediante resoluciones que revocaron las designaciones de cabecillas de estructuras como el autodenominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’.

En el caso del denominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura contra exmiembros representantes de esta estructura. Entre los nombres se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien fue declarado persona ausente por un juez de control de garantías y contra quien la Fiscalía le imputa los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

La investigación en su contra tomó relevancia después de la incautación de archivos durante un procedimiento realizado en un retén en 2025. Según la información suministrada, esos elementos permitieron identificar hechos que posteriormente fueron incorporados a la investigación judicial contra el señalado cabecilla.

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Dentro del mismo grupo aparece Diana Carolina Rey Rodríguez, conocida como alias ‘Erika’ o ‘Erika Castro’, señalada como pareja sentimental y mano derecha de ‘Calarcá’. También figura Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’, quien en una diligencia anterior se conectó desde la selva para recibir la imputación de cargos.

La reactivación de las órdenes de captura también cobija a exmiembros representantes de la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’. En este grupo fueron reactivadas 13 órdenes de captura. Entre los nombres se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien será extraditado a Estados Unidos, después de que la Corte avalara el procedimiento y este fuera firmado por el nuevo presidente.

‘Araña’ había sido detenido en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión con delegados de paz, hecho que generó polémica debido a que para ese momento hacía parte de los acercamientos adelantados dentro de la política de paz del Gobierno Petro.

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También aparece José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, señalado como líder de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, antes de las disidencias de la Segunda Marquetalia que participaba en conversaciones con el Gobierno Nacional. En este grupo también se encuentra Luis Andrés Figueroa Marín, alias ‘Popeye’, entre otros exrepresentantes.

Finalmente, la Fiscalía reactivó seis órdenes de captura contra exmiembros representantes de las autodenominadas ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’. Los nombres incluidos son José Luis Pérez Villanueva, Emilio Pertuz Ballestas, Orlando Pérez Ortega, Elmer David Reyes Carrillo, Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.