En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Los perfiles criminales de los cabecillas del ELN responsables del atentado en Los Patios

Los perfiles criminales de los cabecillas del ELN responsables del atentado en Los Patios

Inteligencia militar los identifica como los principales responsables de las estructuras urbanas del ELN en Cúcuta y los señala por una trayectoria de varios años en actividades criminales.

Alias ‘David’ y ‘Nay’: los perfiles criminales de los cabecillas del ELN responsables del atentado en Los Patios.
Alias ‘David’ y ‘Nay’: los perfiles criminales de los cabecillas del ELN responsables del atentado en Los Patios. Foto suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Alias ‘David’ es señalado como el principal cabecilla de la estructura urbana que el ELN mantiene en Cúcuta. De acuerdo con información de inteligencia, llevaría cerca de cinco años en esta zona, después de llegar desde el Catatumbo, y sería uno de los hombres encargados de coordinar las acciones armadas de la organización en el área metropolitana.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Su perfil es asociado a delitos como terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio. Las autoridades lo consideran un hombre particularmente violento dentro de la estructura y aseguran que existe información sobre asesinatos que habría ordenado contra integrantes de su propio entorno, ante sospechas de traición.

Cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander
cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander. Fotografía suministrada.

Últimas noticias

Profesor Kevin Santiago Ángel
Judicial

Ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por crimen del profesor Kevin Ángel

Miguel Uribe.
Judicial

Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe

Además, ‘David’ tendría conocimientos como explosivista, característica que, según los investigadores, lo convierte en una pieza clave para la planeación y ejecución de atentados con explosivos. Por información que permita su ubicación y captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 800 millones de pesos.

El segundo cabecilla identificado es alias ‘Nay’ o ‘Nike’, quien llevaría aproximadamente tres años dentro de la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Su papel estaría más relacionado con la coordinación logística y la planeación de acciones terroristas.

Según inteligencia militar, ‘Nay’ habría sido el encargado de conseguir a los hombres que transportaron los explosivos, además de diseñar el plan y establecer los puntos que serían atacados. En su contra aparecen señalamientos por terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas. Las autoridades ofrecen hasta 150 millones de pesos por información que permita capturarlo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Así, los investigadores tienen identificados dos perfiles dentro de la estructura, ‘David’, como principal cabecilla y explosivista, y ‘Nay’ o ‘Nike’, como uno de los hombres encargados de la planeación y coordinación logística. Ambos son ahora objetivos prioritarios de la Fuerza Pública tras el ataque contra la estación de Policía de Los Patios.

Relacionados

ELN

atentado terrorista

Norte de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad