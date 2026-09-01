Los perfiles criminales de los cabecillas del ELN responsables del atentado en Los Patios

Alias ‘David’ es señalado como el principal cabecilla de la estructura urbana que el ELN mantiene en Cúcuta. De acuerdo con información de inteligencia, llevaría cerca de cinco años en esta zona, después de llegar desde el Catatumbo, y sería uno de los hombres encargados de coordinar las acciones armadas de la organización en el área metropolitana.

Su perfil es asociado a delitos como terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio. Las autoridades lo consideran un hombre particularmente violento dentro de la estructura y aseguran que existe información sobre asesinatos que habría ordenado contra integrantes de su propio entorno, ante sospechas de traición.

cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander. Fotografía suministrada.

Además, ‘David’ tendría conocimientos como explosivista, característica que, según los investigadores, lo convierte en una pieza clave para la planeación y ejecución de atentados con explosivos. Por información que permita su ubicación y captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 800 millones de pesos.

El segundo cabecilla identificado es alias ‘Nay’ o ‘Nike’, quien llevaría aproximadamente tres años dentro de la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Su papel estaría más relacionado con la coordinación logística y la planeación de acciones terroristas.



Según inteligencia militar, ‘Nay’ habría sido el encargado de conseguir a los hombres que transportaron los explosivos, además de diseñar el plan y establecer los puntos que serían atacados. En su contra aparecen señalamientos por terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas. Las autoridades ofrecen hasta 150 millones de pesos por información que permita capturarlo.

Así, los investigadores tienen identificados dos perfiles dentro de la estructura, ‘David’, como principal cabecilla y explosivista, y ‘Nay’ o ‘Nike’, como uno de los hombres encargados de la planeación y coordinación logística. Ambos son ahora objetivos prioritarios de la Fuerza Pública tras el ataque contra la estación de Policía de Los Patios.