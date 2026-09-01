Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe

El proceso contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, deberá continuar después de que el Tribunal Superior Militar y Policial anuló la decisión que había cerrado el expediente en su contra.

La decisión se produjo después de una apelación presentada por la Procuraduría, que cuestionó el cierre de la investigación y señaló posibles inconsistencias jurídicas en la decisión de primera instancia. Ahora, el proceso deberá avanzar nuevamente para establecer si hubo alguna responsabilidad del uniformado en las circunstancias que rodearon el ataque.

¿Qué investigan al jefe del esquema de seguridad?

El proceso penal busca determinar si Gómez Velasco pudo incurrir en el delito de prevaricato por omisión, relacionado con un posible incumplimiento o retraso en las gestiones de seguridad necesarias para el evento público en el que ocurrió el magnicidio de Uribe Turbay.

En primera instancia, un juzgado militar había ordenado cerrar la investigación. Entre los argumentos expuestos estaba que el esquema de seguridad del senador tenía capacidades limitadas y que la información sobre la agenda del evento habría sido comunicada de manera tardía al equipo encargado de su protección.



La Procuraduría no estuvo de acuerdo con esa decisión y presentó un recurso de apelación.

Al estudiar el recurso, el Tribunal Superior Militar y Policial determinó que había elementos que debían ser revisados y declaró la nulidad de lo actuado, al identificar contradicciones jurídicas en el fallo de primera instancia.

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La Procuraduría también había cuestionado que no se analizaran con suficiente profundidad algunos elementos relacionados con las declaraciones y confesiones obtenidas durante la investigación del atentado.