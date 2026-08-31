Lucas Murillo ya está hospitalizado en Santander y comenzó exámenes para su tratamiento

Lucas Murillo, el niño de 7 años que pidió ayuda para recibir atención médica especializada por su condición cardíaca, ya está hospitalizado en Floridablanca, Santander, y comenzó el proceso de exámenes y estudios médicos que permitirán determinar su estado de salud y definir el tratamiento que necesita.

El menor llegó a Santander acompañado de sus padres, luego de ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia tipo jet, en un vuelo que tuvo una duración aproximada de 20 minutos y durante el cual permaneció bajo monitoreo de un equipo médico especializado.

Ahora, Lucas se encuentra en manos del equipo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde ya inició la valoración especializada en cardiopatías congénitas.

Víctor Raúl Castillo, director de la Fundación Cardiovascular, explicó que el siguiente paso es realizar una evaluación detallada para establecer qué procedimiento requiere el menor: “Lucas ingresa a exámenes. Debemos tener una evaluación hemodinámica para determinar qué vamos a hacer”, señaló.



La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó, mediante un comunicado, que Lucas Murillo ingresará a un proceso de valoración médica, con los exámenes y estudios necesarios para conocer su estado de salud y definir la atención más adecuada, de acuerdo con sus necesidades pic.twitter.com/b0yzCx4PQW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Castillo también recordó que la Fundación Cardiovascular conoce a Lucas desde que nació y explicó por qué durante los últimos dos años el menor no había sido atendido en esta institución.

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“Él ha sido nuestro paciente desde recién nacido, pero en los últimos dos años no tuvimos contrato con la Nueva EPS, su entidad prestadora, y lo mandaron a otras entidades del país”.

Por ahora, los especialistas esperan los resultados de los estudios para determinar la ruta de atención y las intervenciones que requiere Lucas. La prioridad es establecer con precisión su condición cardiovascular y, a partir de esa evaluación, definir las decisiones médicas.

Mientras permanece hospitalizado, se garantizaron para Lucas y sus padres los servicios necesarios para facilitar su permanencia en Santander, incluyendo estadía, alimentación y transporte, de acuerdo con las indicaciones médicas.

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La atención fue posible gracias a la articulación entre la Presidencia de la República, Nueva EPS y la Fundación Cardiovascular de Colombia.

La institución informó que continuará acompañando a Lucas y a su familia durante todo el proceso y que la información sobre su evolución será entregada oportunamente a través de los canales oficiales.