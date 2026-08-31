“Él siempre es muy alegre”: Lucas llegó a Floridablanca tras un año sin controles cardíacos

“Él siempre es muy alegre y está contento”, dijo la madre de Lucas Francesco Murillo, un niño de 7 años que llegó al Instituto Cardiovascular de Floridablanca tras pasar cerca de un año sin controles especializados por su cardiopatía congénita.

El menor arribó en una ambulancia medicalizada al centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga, luego de ser trasladado en una avioneta medicalizada. Su llegada estuvo acompañada por aplausos de médicos y ciudadanos que esperaban su regreso a tratamiento.

Lucas enfrenta una cardiopatía congénita que requiere seguimiento especializado, pero sus controles habían sido suspendidos en medio de las dificultades del sistema de salud y la crisis que atraviesa la Nueva EPS.

Su madre explicó que la familia llega con expectativa frente a los resultados de los nuevos estudios médicos. Entre los procedimientos pendientes se encuentra un cateterismo, con el que los especialistas podrán evaluar nuevamente el estado del corazón del menor.



“Estamos con mucha expectativa, esperando que nos den buenas noticias. Agradecidos con todos por este recibimiento también. No esperábamos esto. Muchísimas gracias”, expresó la mujer a los medios de comunicación.

El periodo sin controles genera preocupación para la familia, especialmente porque Lucas ha crecido durante este tiempo y podría requerir ajustes en el manejo de su condición cardíaca y en los medicamentos que recibe.

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“Ya lleva un año sin controles. Nunca le han hecho falta los medicamentos que le habían enviado, pero quién sabe cómo está porque como creció también, no sé si los medicamentos se los hemos estado dando como eran”, explicó.

Además de su condición cardíaca, Lucas llegó a Floridablanca con una virosis que le ocasionó una infección intestinal y episodios frecuentes de vómito. Por ello, una de las primeras medidas previstas era hidratarlo y evaluar su estado general.

“Ahorita está un poquito malito, está pasando por una virosis, tiene una infección intestinal. Ha estado vomitando mucho, pero con relación a su corazoncito está estable ahorita”, aseguró su madre.

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La mujer explicó que cualquier enfermedad puede representar una complicación para Lucas debido a su cardiopatía. Según relató, actividades cotidianas como moverse, comer o incluso reírse pueden generar una disminución en su saturación de oxígeno.

“Con relación a su corazoncito, el problema de él es que si él se mueve, se ríe, come, pues eso lo desatura. Entonces por eso es que necesita que de todas maneras lo vean”, manifestó.

Pese a encontrarse enfermo, Lucas afrontó con tranquilidad el viaje hacia Santander. Su madre contó que estuvo acompañado por personal médico durante el traslado y que incluso logró dormir durante parte del recorrido.

“Esta vez estuvo tranquilo. El médico estuvo ahí pendiente de él y nos fue muy bien en el viaje. Ha estado un poquito malito, durmió un rato y ya. Bendito sea”, relató.

La madre también aseguró que Lucas se encuentra feliz por regresar a recibir atención médica, aunque la virosis que presenta hizo que llegara decaído al Instituto Cardiovascular de Floridablanca.

“Él siempre es muy alegre y está contento”, afirmó la mujer, quien además agradeció el recibimiento que tuvo el niño a su llegada al centro médico.

Durante la tarde estaba prevista la valoración del médico Castro, especialista que ha acompañado el seguimiento de Lucas y que está relacionado con el manejo de su falla cardíaca. Él determinará cuáles serán los siguientes exámenes.

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“Lo irá a ver el doctor Castro, creo yo, que es el que le ha llevado el seguimiento, que es el de falla cardíaca, y él dirá qué exámenes le va a hacer”, explicó la madre.

La familia también aprovechó la llegada para pedir que el caso de Lucas no sea una excepción y que otros niños con enfermedades complejas puedan acceder oportunamente a los tratamientos que necesitan.

“Esperamos que no solamente esto sea para Lucas, sino para los demás niños que también están enfermos”, señaló la madre, quien expresó además su agradecimiento y un mensaje de buenos deseos para el presidente.

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Ahora, Lucas Francesco Murillo deberá someterse a nuevos estudios para conocer cómo se encuentra su corazón después de cerca de un año sin controles especializados. Los resultados serán determinantes para establecer el tratamiento que deberá seguir.