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Blu Radio  / Economía  / Desempleo cae en julio de la mano de actividades relacionadas con el gasto público

Desempleo cae en julio de la mano de actividades relacionadas con el gasto público

En el último año el país creó 578 mil nuevos puestos de trabajo. La mayor parte de los nuevos empleos son por cuenta propia.

Trabajadores Electrificadora de Santander.jpg
Blu Radio. Trabajadores Electrificadora de Santander //Foto: ESSA
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El desempleo en Colombia cayó de 8.8% en julio del 2025 a 8.1% en julio del 2026, en medio de la creación de 578 mil nuevos puestos de trabajo de acuerdo con el reporte del Dane. La creación de empleos se concentró en ciudades intermedias y áreas rurales, en contraste, el empleo en las grandes ciudades tuvo un leve incremento del 8.4% al 8.5%.

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Las ramas de actividad económica que más aportaron fueron administración pública, defensa, salud y educación (relacionada con el gasto público), seguido por comercio y construcción. En contraste los sectores de agricultura, transporte, actividades financieras y otras tuvieron ligeras reducciones en los niveles de empleo.

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Empleo en Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Uno de los datos más llamativos es que la mayor parte de los empleos corresponden a trabajadores por cuenta propia (una categoría en la que se incluye el rebusque o la contratación por prestación de servicios con 413 mil nuevos empleos. En segundo lugar, está la categoría de empleador o patrón. La ocupación de jornalero restó 185 mil empleos.

La informalidad en Colombia llega hoy al 54.6% en el agregado nacional, indica el reporte.

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