Medicina Legal confirma la muerte de 3 menores tras operación militar en Guaviare

De acuerdo a un comunicado divulgado este domingo 30 de agosto, Medicina Legal informó que, de los 10 cuerpos recibidos el 29 de agosto, nueve ya fueron identificados, mientras que uno continúa en proceso de abordaje forense tras la Operación Amón contra las disidencias de las Farc en Guaviare.

La entidad detalló que entre los nueve cuerpos plenamente identificados se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. Además, precisó que tres de las personas identificadas eran menores de edad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado 9 de los 10 cuerpos que ingresaron para abordaje forense y relacionados con acciones militares en el marco de la Operación Amón, realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare. pic.twitter.com/8JDdMQQKr0 — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 31, 2026

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense correspondientes, luego de los hechos registrados en el departamento del Guaviare.

Medicina Legal señaló que continuará con las labores técnicas relacionadas con el cuerpo que permanece en proceso de abordaje y reiteró su compromiso con el desarrollo independiente de sus funciones.



En el comunicado, firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad ratificó su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en la administración de justicia.

Además de confirmar que tres menores de edad están entre las bajas de la Operación Amón, medicina legal informó que dentro de los 9 cuerpos identificados no se encuentra el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', sin embargo aclaran que un cuerpo sigue en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.