En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Lucas Murillo
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal confirma la muerte de 3 menores tras operación militar en Guaviare

Medicina Legal confirma la muerte de 3 menores tras operación militar en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la recepción de 10 cuerpos relacionados con los hechos ocurridos el pasado 27 de agosto durante las operaciones militares realizadas por la Fuerza Pública en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare.jpg
Enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare.
Foto: EEF, @col_ejercito.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

De acuerdo a un comunicado divulgado este domingo 30 de agosto, Medicina Legal informó que, de los 10 cuerpos recibidos el 29 de agosto, nueve ya fueron identificados, mientras que uno continúa en proceso de abordaje forense tras la Operación Amón contra las disidencias de las Farc en Guaviare.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La entidad detalló que entre los nueve cuerpos plenamente identificados se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. Además, precisó que tres de las personas identificadas eran menores de edad.

Últimas noticias

extorsión.jpg
Nación

Gobierno anuncia la creación de bloque nacional de búsqueda contra la extorsión: así funcionará

incendios en Tolima.jpg
Nación

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia plan para recuperar el Tolima tras los incendios

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense correspondientes, luego de los hechos registrados en el departamento del Guaviare.

Medicina Legal señaló que continuará con las labores técnicas relacionadas con el cuerpo que permanece en proceso de abordaje y reiteró su compromiso con el desarrollo independiente de sus funciones.

En el comunicado, firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad ratificó su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en la administración de justicia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además de confirmar que tres menores de edad están entre las bajas de la Operación Amón, medicina legal informó que dentro de los 9 cuerpos identificados no se encuentra el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', sin embargo aclaran que un cuerpo sigue en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.

Relacionados

Medicina Legal

Disidencias Farc

Calarcá

Publicidad

Publicidad

Publicidad