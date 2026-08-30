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Gobierno anuncia la creación de bloque nacional de búsqueda contra la extorsión: así funcionará

El presidente De La Espriella señaló que el nuevo bloque contará con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, con articulación de la Fiscalía y la Judicatura.

extorsión.jpg
Extorsión.
Foto: imagen de referencia, creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Durante su alocución presidencial de este domingo 30 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, una estrategia que, según explicó, concentrará las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para perseguir a las estructuras dedicadas a este delito.

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El mandatario señaló que el nuevo bloque contará con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, con articulación de la Fiscalía y la Judicatura. La instrucción, dijo, estará enfocada en combinar inteligencia, investigación y capacidad operacional para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de las extorsiones.

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“He ordenado la creación inmediata de ese bloque nacional de búsqueda contra la extorsión”, afirmó De La Espriella durante su intervención, al recordar que esta medida había sido mencionada durante su campaña presidencial.

Según el jefe de Estado, la operación estará dirigida contra las estructuras que extorsionan a distintos sectores de la población, entre ellos comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias colombianas.

“La instrucción es una sola: inteligencia, investigación y capacidad operacional, trabajando coordinadamente para identificar, ubicar, capturar y llevar ante la justicia a las estructuras que viven de extorsionar”, manifestó.

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“Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté”

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El presidente presentó el anuncio como parte de su política de seguridad y de la recuperación de la autoridad del Estado en el territorio nacional. En su intervención, aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía recibieron directrices para obtener resultados frente a las estructuras criminales.

En ese contexto, De La Espriella lanzó una advertencia directa contra quienes se dedican a la extorsión: “Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté”.

El mandatario agregó que el objetivo es impedir que el temor de los ciudadanos se convierta en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales. “Se acabó eso de convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, sostuvo.

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El anuncio del bloque de búsqueda contra la extorsión se produjo dentro de una alocución en la que el presidente también abordó la seguridad nacional y reiteró su respaldo a la Fuerza Pública. “Vamos a recuperar la seguridad y la autoridad del Estado en cada rincón del territorio nacional”, afirmó.

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