Presidente Abelardo De La Espriella anuncia plan para recuperar el Tolima tras los incendios

El mandatario Abelardo De La Espriella se dirigió al país este domingo en alocución presidencial y confirmó que se pondrá en marcha un plan de recuperación ambiental, productiva y de seguridad para el Tolima, departamento que durante casi un mes ha enfrentado una de las emergencias por incendios forestales más complejas.

Además, anunció 343 subsidios de 65 millones de pesos para reconstruir viviendas afectadas por las llamas.

“Vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Vamos a destinar 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y otros 2.000 millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kilogramos de angleton (pasto) y mombasa”, dijo el presidente en referencia a la ayuda que recibirán los campesinos afectados para recuprar el desarrollo de sus predios.

El anuncio se conoce mientras las autoridades avanzan en el control de los últimos focos. De acuerdo con el reporte entregado después del PMU de este domingo, solo cuatro incendios permanecen activos en Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday. La situación más delicada se concentra en el cerro que comparten estos tres municipios, donde el fuego continúa avanzando en diferentes puntos y existe riesgo para la bocatoma de Suárez.



El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que se pondrá en marcha un plan de recuperación ambiental, productiva y de seguridad para el Tolima, afectado por los incendios forestales. Además, anunció 343 subsidios de $65 millones para reconstruir viviendas afectadas por las… pic.twitter.com/85e4yQ3Eny — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 31, 2026

Más de 100 personas trabajan en este sector para contener las llamas. En las labores participan bomberos, Defensa Civil, Ejército y comunidad, mientras se prepara el ingreso de más personal para reforzar las tareas de control y liquidación.

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¿Cuántos incendios continúan activos en el Tolima?

En Armero Guayabal, los cuatro focos registrados en la vereda Maracaibo, ubicados en distintas fincas de la zona, ya están controlados y solo queda un punto que se espera liquidar. Lérida permanece bajo guarda de cenizas, sin columnas de humo, mientras que Venadillo está controlado. Los incendios de San Luis y Rovira fueron liquidados.

¿Qué zonas del Tolima son las más afectadas por los incendios?

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La emergencia comenzó a principios de agosto y se extendió por diferentes municipios del departamento, afectando miles de hectáreas de cobertura vegetal, además de ecosistemas, fauna, fuentes hídricas y zonas productivas. Durante las semanas más críticas se registraron decenas de incendios simultáneos, lo que llevó al despliegue de organismos de socorro, Fuerza Pública y comunidades.

Aunque el número de conflagraciones disminuyó de manera significativa, las autoridades mantienen vigilancia sobre los puntos controlados para evitar reactivaciones y concentran sus esfuerzos en los incendios que permanecen activos.

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas también ha sobrevolado las zonas afectadas y lleva ayudas a las víctimas. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas y cualquier actividad que pueda generar fuego, además de reportar de inmediato la presencia de humo o nuevas llamas.