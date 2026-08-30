Tolima logra contener incendios, pero persiste la alerta y peligra bocatoma de Suárez

Después de casi un mes de una de las emergencias ambientales más complejas que ha enfrentado el Tolima, el departamento comienza a recuperar el control sobre los incendios forestales. La mayoría de las conflagraciones ya fueron controladas o liquidadas y, de acuerdo con el reporte entregado tras el PMU de este domingo, solo cuatro focos permanecen activos en tres municipios: Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday.

La principal preocupación está concentrada en el cerro que comparten estos tres municipios, donde las llamas continúan avanzando en diferentes puntos y existe especial riesgo para la bocatoma de Suárez, lo que mantiene la atención de los organismos de socorro.

En este sector ya trabajan más de 100 personas, entre bomberos, Defensa Civil, Ejército y comunidad, mientras se prepara el ingreso de más personal para reforzar las labores de control y liquidación.

Línea de fuego observada durante la noche sobre la vegetación de las zonas altas en el municipio de Gualanday, Tolima. La conflagración se enmarca en las emergencias por incendios forestales reportadas por las autoridades en esta zona de Colombia. AFP

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez Soto, confirmó que el panorama ha mejorado considerablemente, pero advirtió que todavía existen varios focos activos, “La mayoría de los incendios estaban controlados, algunos liquidados, pero continúan activos”, señaló el funcionario, quien explicó que este domingo dos brigadas forestales apoyaban las labores en el área afectada.



Mientras tanto, el balance en otros municipios es mucho más favorable. En Armero Guyabal , los cuatro focos reportados en la vereda Maracaibo, ubicados en diferentes fincas de la misma región, ya están controlados y solo permanece un punto que se espera pueda ser liquidado. Lérida permanece bajo guarda de cenizas, sin presencia de columnas de humo; Venadillo está controlado, mientras que los incendios de San Luis y Rovira fueron liquidados.

La emergencia, que comenzó a principios de agosto, llegó a extenderse rápidamente por diferentes municipios del departamento y dejó miles de hectáreas de cobertura vegetal afectadas, con impactos sobre ecosistemas, fauna, fuentes hídricas y zonas productivas. Durante las semanas más críticas, el Tolima llegó a enfrentar decenas de incendios de manera simultánea, obligando al despliegue de organismos de socorro, Fuerza Pública y comunidades.

Bomberos intentan controlar un incendio en Coello, Tolima AFP

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Hoy el panorama es diferente y el número de conflagraciones se ha reducido de manera significativa. Sin embargo, la emergencia ambiental todavía no termina. Las autoridades mantienen vigilancia sobre los puntos controlados para evitar reactivaciones y concentran sus esfuerzos en los focos que continúan activos.

El llamado a la ciudadanía es a evitar quemas y cualquier actividad que pueda generar fuego, además de reportar inmediatamente la presencia de humo o nuevas llamas.

Después de semanas de fuego, el Tolima comienza a recuperar el respiro, pero ahora la prioridad es apagar los últimos focos y proteger el agua, los ecosistemas y las comunidades que permanecen en riesgo. La Gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, sobrevuela las zonas devastadas, llevando ayudas a las víctimas.