Sismos en Colombia hoy, 30 de agosto: temblores en La Guajira, Chocó, Cauca y Santander

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos en Colombia hoy, domingo 30 de agosto de 2026, registrados durante las últimas horas en diferentes regiones del país.

Entre los movimientos telúricos se encuentran eventos en La Guajira, Chocó, Cauca y Santander, con magnitudes entre 2.0 y 2.7. Algunos tuvieron una profundidad superficial, mientras que otros se localizaron a decenas o incluso más de 100 kilómetros de profundidad.

Sismos en Colombia hoy: estos fueron los movimientos registrados

Estos son los principales temblores registrados en Colombia durante la madrugada, de acuerdo con los reportes del SGC y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPOP):

Dibulla, La Guajira: sismo de magnitud 2.3, registrado a las 4:17 a. m., con profundidad superficial. El epicentro se ubicó a 17 kilómetros de Dibulla.

sismo de magnitud 2.3, registrado a las 4:17 a. m., con profundidad superficial. El epicentro se ubicó a 17 kilómetros de Dibulla. Sipí, Chocó: movimiento de magnitud 2.7, ocurrido a las 3:00 a. m., con una profundidad de 41 kilómetros. El epicentro estuvo a 10 kilómetros de Sipí.

movimiento de magnitud 2.7, ocurrido a las 3:00 a. m., con una profundidad de 41 kilómetros. El epicentro estuvo a 10 kilómetros de Sipí. Totoró, Cauca – área de influencia del volcán Puracé: sismo de magnitud 2.0, registrado a las 12:29 a. m., con profundidad superficial. Se localizó a 15 kilómetros de Totoró y 19 kilómetros de Puracé.

área de influencia del volcán Puracé: sismo de magnitud 2.0, registrado a las 12:29 a. m., con profundidad superficial. Se localizó a 15 kilómetros de Totoró y 19 kilómetros de Puracé. Totoró, Cauca – área de influencia del volcán Puracé : movimiento de magnitud 4.3, registrado a las 11:37 p. m. del sábado 29 de agosto, también con profundidad superficial.

– área de influencia del : movimiento de magnitud 4.3, registrado a las 11:37 p. m. del sábado 29 de agosto, también con profundidad superficial. Los Santos, Santander: sismo de magnitud 2.0, registrado a las 11:02 p. m. del 29 de agosto, con una profundidad de 135 kilómetros.

sismo de magnitud 2.0, registrado a las 11:02 p. m. del 29 de agosto, con una profundidad de 135 kilómetros. San José del Palmar, Chocó: movimiento de magnitud 2.6, registrado a las 11:01 p. m. del sábado, con una profundidad de 92 kilómetros.

Sismo en Totoró y actividad en el área del volcán Puracé

Dos de los movimientos reportados se registraron en Totoró, Cauca, dentro del área de influencia del volcán Puracé. Los eventos tuvieron magnitudes de 2.0 y 0.3 y fueron clasificados con profundidad superficial.



La actividad sísmica en esta zona es objeto de seguimiento por parte del SGC debido a su relación con el complejo volcánico Los Coconucos.

Sismo en Volcán Puracé SGC

¿Dónde se sintieron los temblores en Colombia?

La información del SGC permite establecer los municipios más cercanos a los epicentros. Sin embargo, la magnitud y profundidad de un sismo no determinan por sí solas si fue sentido por la población, pues también influyen factores como la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

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El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional y actualiza sus reportes cuando se obtiene nueva información o se revisan las características de un evento.