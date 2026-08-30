Sismo de magnitud 4,3 sacudió el área de influencia del volcán Puracé en Cauca

Un sismo de magnitud 4,3 se registró en la noche del sábado 29 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento tuvo como epicentro un punto localizado en jurisdicción de Totoró, en el área de influencia del volcán Puracé.

Según la información reportada por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:37 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial.

El epicentro fue localizado a 14 kilómetros del municipio de Totoró, Cauca, en las coordenadas 2,42 grados de latitud y -76,32 grados de longitud.

Sismo de magnitud 4,3 en Totoró, Cauca

El boletín del Servicio Geológico Colombiano identifica el evento como un sismo de magnitud 4,3 y señala que ocurrió en el área de influencia del volcán Puracé.



La ubicación registrada sitúa el epicentro en una zona del centro del país caracterizada por actividad sísmica. En el mapa divulgado por el SGC también aparecen ciudades y municipios de referencia como Popayán, Cali, Neiva, Florencia y Mocoa, además de estaciones de monitoreo utilizadas para el seguimiento de la actividad sísmica.

La profundidad reportada, de 12 kilómetros, corresponde a un evento relativamente cercano a la superficie. La distancia al epicentro y las características geológicas de cada zona determinan cómo puede percibirse un movimiento sísmico.

Sismo en Volcán Puracé SGC

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó en las inmediaciones de Totoró, Cauca, a 14 kilómetros de ese municipio.

Los datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano son:

Magnitud: 4,3

Departamento: Cauca

Municipio de referencia: Totoró

Hora: 11:37 p. m. del 29 de agosto de 2026

Profundidad: 12 kilómetros

Distancia: 14 kilómetros de Totoró

Latitud: 2,42

Longitud: -76,32

Área: influencia del volcán Puracé

Una hora después, el SGC también reportó un sismo de magnitud 2 en la misma zona:

Sismo en el área de influencia del Volcán Puracé hoy

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SGC había reportado 58 sismos asociados al fracturamiento de roca

En el boletín extraordinario publicado a las 8:00 p. m., el Servicio Geológico Colombiano informó que desde las 4:20 p. m. se había presentado un incremento de la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca, conocida técnicamente como sismicidad volcano-tectónica o VT.

Hasta ese momento, se habían registrado 58 eventos, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, con una profundidad aproximada de 9 kilómetros.

El SGC explicó que este tipo de actividad está relacionada con procesos de fracturamiento de las rocas en el entorno del sistema volcánico.

Sismo de magnitud 4,1 fue registrado horas antes

Entre los eventos reportados antes del sismo de magnitud 4,3 se destacó uno ocurrido a las 6:18 p. m., que alcanzó una magnitud de 4,1.

Ese movimiento fue localizado a 9,4 kilómetros de profundidad, en el sector del valle de San Rafael, aproximadamente a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán Puracé.

Además, el SGC informó sobre otros eventos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8. Algunos de estos movimientos fueron reportados como sentidos por habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y Popayán, según la información entregada por la entidad.

¿Qué dijo el SGC sobre el volcán Puracé?

En su boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano indicó que, pese al incremento de la actividad sísmica, no había detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico.

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La entidad señaló que continuaría realizando seguimiento a la actividad de la cadena volcánica Los Coconucos y que informaría oportunamente sobre cualquier modificación relevante en las condiciones del volcán.

El reporte también precisó que la información contenida en los boletines está sujeta a cambios, debido a que los parámetros de los eventos sísmicos pueden ser revisados y ajustados conforme avanza el análisis de los registros.

Por ahora, el dato más reciente corresponde al sismo de magnitud 4,3 registrado a las 11:37 p. m. del 29 de agosto, localizado cerca de Totoró y dentro del área de influencia del volcán Puracé.

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La ocurrencia de este movimiento se suma al incremento de la sismicidad que el SGC había informado durante la tarde, cuando ya se habían registrado decenas de eventos asociados al fracturamiento de roca. La entidad mantiene el monitoreo permanente del sistema volcánico y será la encargada de determinar si se presentan cambios adicionales en la actividad.