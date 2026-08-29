Lucas, el niño de 7 años que pidió ayuda en un video al presidente, será trasladado a Bucaramanga

El video de Lucas Francesco Murillo, un niño de 7 años de Cúcuta, en el que él mismo hace un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para pedir una atención médica de mayor nivel y ser trasladado a una institución especializada, generó una respuesta de las autoridades nacionales.

Tras conocerse el caso, la ministra de Salud, Ana María Vesga, gestionó el apoyo de la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga, para que el menor pueda recibir la atención especializada que requiere.

La respuesta se concretó con el anuncio de Nueva EPS, que confirmó que Lucas será trasladado desde Cúcuta a Bucaramanga, con autorización de su familia, para recibir tratamiento en la Fundación Cardiovascular.

“Desde Nueva EPS hemos realizado la gestión necesaria para garantizar la atención integral del menor Lucas Francesco Murillo. Con la aceptación de su familia, será trasladado a Bucaramanga para recibir tratamiento en la Fundación Cardiovascular, donde contará con los procedimientos y la atención especializada que requiere para su recuperación”, informó la entidad mediante su cuenta x.



Desde NUEVA EPS hemos realizado la gestión necesaria para garantizar la atención integral del menor Lucas Francesco Murillo.



Con la aceptación de su familia, será trasladado a Bucaramanga para recibir tratamiento en la Fundación Cardiovasular, donde contará con los… — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) August 29, 2026

El caso tomó fuerza luego de que el propio Lucas apareciera en un video haciendo un llamado al presidente para que se revisara su situación y pudiera acceder a una atención médica de mayor nivel.

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El menor tiene ocho hermanos y, según la información conocida sobre su caso, su padre también enfrenta problemas de salud. Su madre, Andrea, llevaba más de un año esperando una respuesta mientras buscaba alternativas para garantizar que su hijo pudiera acceder al tratamiento que necesita.

La intervención de la ministra permitió poner el caso en conocimiento de la Fundación Cardiovascular, mientras Nueva EPS adelantó las gestiones necesarias para concretar el traslado.

Con la aceptación de su familia, Lucas será trasladado a Bucaramanga para continuar su proceso médico en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde tendrá acceso a los procedimientos y servicios especializados requeridos para su recuperación.

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La ministra de Salud destacó la articulación entre Nueva EPS y la Fundación Cardiovascular para responder al caso del menor.

Ahora, la expectativa está puesta en el traslado de Lucas y en el inicio de su atención especializada en Bucaramanga, luego del llamado que el propio niño hizo públicamente para pedir una oportunidad de recibir el tratamiento que necesita.