En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Licencia de conducción

Licencia de conducción

Identifican al dueño de camioneta que invadió separador.
Bogotá

Identifican al dueño de camioneta que invadió separador en Bogotá; podrían suspender su licencia

Motocilcistas en Bogotá.
Motor

Motociclistas en Bogotá podrían perder su licencia: ya investigan a más de 1.500 conductores

Es más barato el SOAT para motos menores a 100 cc, que pagan 230.200 pesos.
Motor

Buscan crear nuevo seguro obligatorio a conductores aparte del SOAT y que esté ligado a la licencia

Licencia de conducción en Bogotá //
Motor

SuperTransporte cambia medidas para sacar licencia de conducción y frenar en seco a tramposos

Mujeres en Bogotá podrán acceder a cursos gratis de conducción con licencia C1
Motor

Mujeres en Bogotá podrán acceder a cursos gratis de conducción con licencia C1: los requisitos

camion - tractomula
Empleos

Abren vacantes para conductores de tractocamiones en Antioquia y la Sabana de Bogotá

Licencia de conducción
Motor

Licencia de conducción sube de precio este 2026: SecMovilidad ajustó tarifas

billetes colombianos junto a mujer asombrada
Motor

Estas son las tarifas para trámites de movilidad en Bogotá para el 2026

Conductor mayor de 60 años en Colombia.
Motor

Conductores podrían perder su licencia por no cumplir con requisito: alerta para mayores de 65 años

Licencia de conducción en Bogotá //
Motor

Confirmado por MinTransporte: conductores que tomen importante medicamento no podrán tener licencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad