En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Confirmado por MinTransporte: conductores que tomen importante medicamento no podrán tener licencia

Confirmado por MinTransporte: conductores que tomen importante medicamento no podrán tener licencia

Según el Ministerio de Transporte, la decisión final para obtener o renovar la licencia de conducción dependerá del resultado de exámenes y de informes médicos presentados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad