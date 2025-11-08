Confirmado por MinTransporte: conductores que tomen importante medicamento no podrán tener licencia

El Ministerio de Transporte estableció que ciertos tratamientos médicos pueden impedir que un conductor en Colombia obtenga o renueve su licencia de conducción, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0217 de 2014.

La medida aplica especialmente para personas que consumen medicamentos que alteran su capacidad física o mental, entre ellos, un fármaco ampliamente recetado: los anticoagulantes.



Exámenes médicos obligatorios para obtener o renovar la licencia

En Colombia, la renovación o expedición de una licencia de conducción exige aprobar una evaluación médica que determine si el ciudadano cuenta con la aptitud física, mental y de coordinación motriz necesaria para manejar un vehículo.

Estos exámenes se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), que además de revisar la vista, audición y reflejos, deben analizar la historia clínica y los medicamentos que usa cada aspirante.

Según el Ministerio de Transporte, cada conductor es un caso individual, y la decisión final dependerá del resultado de los exámenes y de los informes médicos que se presenten.



Para tramitar una licencia de conducción en el país es obligatorio hacer un curso en una escuela. Foto: SuperTransporte

¿Por qué los anticoagulantes pueden ser un problema para tener licencia de conducción?

El Ministerio recordó que existen ciertos tratamientos que pueden interferir con las capacidades de conducción. Entre ellos se destacan los anticoagulantes, un grupo de medicamentos recetados para prevenir la formación de coágulos en la sangre.

Estos medicamentos se utilizan en personas con:



Enfermedades cardiovasculares.

Fibrilación auricular (ritmo cardíaco irregular).

Válvulas cardíacas artificiales.

Riesgo de trombosis o coágulos después de cirugías.

Sin embargo, el uso de anticoagulantes con antecedentes de descompensaciones que requieran transfusión de plasma en el último año impide la obtención o renovación de la licencia de conducción, de acuerdo con la Resolución 0217 de 2014.

Publicidad

La regulación es clara: quienes presenten ese tipo de descompensación no podrán ser considerados aptos para conducir.

No obstante, la norma contempla una excepción. Si el conductor presenta un informe médico favorable de un hematólogo o cardiólogo que certifique el control adecuado del tratamiento, el CRC puede otorgar una licencia con una vigencia reducida.

“Cada solicitud se analiza de manera individual, y los CRC pueden requerir informes adicionales antes de emitir un concepto de aptitud”, señala el Ministerio de Transporte.

La licencia de conducción se vence cada cierto tiempo Foto: Blu Radio

Qué son los anticoagulantes

Según el portal especializado de MedlinePlus, los anticoagulantes —como la heparina o la warfarina (Coumadin)— no eliminan los coágulos ya existentes, pero evitan que crezcan o que se formen nuevos. Su consumo requiere controles médicos constantes, ya que una dosis inapropiada puede causar sangrados internos o externos.

Publicidad

Entre los efectos secundarios más frecuentes están:



Sangrado nasal o de encías.

Orina roja o marrón.

Evacuaciones oscuras o con sangre.

Mareos o debilidad.

Moretones o hematomas inusuales.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, los expertos recomiendan suspender la conducción y buscar atención médica inmediata, pues el riesgo de un evento hemorrágico puede comprometer la seguridad del conductor y de los demás en la vía.

Si toma anticoagulantes, debe tener un certificado de su médico tratante para conducir Foto: Unsplash

Evaluación y control en los CRC

Los Centros de Reconocimiento de Conductores son los responsables de determinar si un ciudadano es apto o no para manejar. Para ello pueden:



Solicitar historia clínica actualizada.

Requerir informes de especialistas tratantes.

Verificar el tipo de medicamento y sus efectos secundarios.

Emitir concepto de “apto con restricción” o “no apto”.

La decisión final dependerá de la estabilidad médica del paciente y del control comprobado de su tratamiento.