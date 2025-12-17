Nuevos detalles sobre Zulma Guzmán: 17 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 17 de diciembre de 2025:



Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con unas frambuesas con talio a dos niñas en Bogotá, fue capturada en el Reino Unido .

. El presidente Gustavo Petro ordenó sacar a los funcionarios diplomáticos en Nicaragua que habrían facilitado la participación del exdirector del Dapre Carlos Ramón Gonzalez en una fiesta vallenata.

en una fiesta vallenata. En Buenos Aires, Cauca, se evalúan los daños producto del ataque violento de las disidencias de 'alias Iván Mordisco' , que dejó el centro de la ciudad destruído.

, que dejó el centro de la ciudad destruído. En Cali, autoridades anunciaron que se reforzará la presencia con más de 1.000 integrantes de la policía tras el ataque del ELN en el barrio Mariano Ramos que dejó dos policías asesinados.

en el barrio Mariano Ramos que dejó dos policías asesinados. El presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de 'alias Iván Mordisco' que, si continúan con los ataques contra la población civil, reanudará las fumigaciones con glifosato .

. Clínicas y hospitales de todo el país están solicitando que se den soluciones inmediatas, luego de que se hundiera la reforma a la salud.

Escuche el programa completo aquí: