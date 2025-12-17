Nuevos detalles sobre Zulma Guzmán: 17 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 17 de diciembre de 2025:
- Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con unas frambuesas con talio a dos niñas en Bogotá, fue capturada en el Reino Unido.
- El presidente Gustavo Petro ordenó sacar a los funcionarios diplomáticos en Nicaragua que habrían facilitado la participación del exdirector del Dapre Carlos Ramón Gonzalez en una fiesta vallenata.
- En Buenos Aires, Cauca, se evalúan los daños producto del ataque violento de las disidencias de 'alias Iván Mordisco', que dejó el centro de la ciudad destruído.
- En Cali, autoridades anunciaron que se reforzará la presencia con más de 1.000 integrantes de la policía tras el ataque del ELN en el barrio Mariano Ramos que dejó dos policías asesinados.
- El presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de 'alias Iván Mordisco' que, si continúan con los ataques contra la población civil, reanudará las fumigaciones con glifosato.
- Clínicas y hospitales de todo el país están solicitando que se den soluciones inmediatas, luego de que se hundiera la reforma a la salud.
