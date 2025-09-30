Tener licencia de conducción será más difícil: MinTransporte cambiará exámenes teóricos y prácticos

El Ministerio de Transporte expidió la resolución mediante la cual se reglamenta el funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que dan inicio a una nueva etapa para obtener la licencia de conducción en Colombia.

Con esta norma se establecen nuevos parámetros para la presentación de los exámenes teóricos y prácticos que deberán presentar quienes aspiren a una licencia de conducción, así como quienes busquen recategorizarla.



Cómo serán los nuevos exámenes teóricos para la licencia de conducir

El examen teórico de conducción deberá presentarse en equipos tecnológicos previamente registrados en el RUNT, con identificación de la dirección MAC y la dirección IP para garantizar trazabilidad.

El CALE tendrá la obligación de custodiar los resultados, imágenes, audios y videos de la prueba por un periodo mínimo de seis meses con acceso inmediato y de cinco años en copias de respaldo.

No tener licencia o tenerla vencida es motivo de sanciones por parte de las autoridades

La prueba teórica será única y constará de 40 preguntas de selección múltiple:



12 preguntas de actitudes, para evaluar el comportamiento del aspirante en la vía, con opciones que van desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”.

28 preguntas de conocimientos, distribuidas en cuatro temas principales:

Movilidad segura y sostenible: 10 preguntas. Normas de tránsito: 6 preguntas. Señalización vial e infraestructura: 6 preguntas. El vehículo: 6 preguntas.



El examen se resolverá en un máximo de 70 minutos. Para aprobarlo, el aspirante deberá obtener al menos 80 % de aciertos en los conocimientos y 80 % en las actitudes, evaluados por separado.



En caso de no aprobar, podrá repetirlo una única vez sin costo en el mismo centro dentro de los diez días siguientes; si decide hacerlo en otro, tendrá que volver a pagar los derechos del examen



Cómo serán los nuevos exámenes prácticos

El examen práctico estará dividido en dos etapas:



Prueba de destreza individual: se realizará en una pista cerrada, donde se evaluarán maniobras específicas como parqueo, giros y control del vehículo. Prueba de maniobras en vía pública: verificará el desempeño del aspirante al interactuar con otros actores de la vía y en condiciones reales de tránsito.

El orden es obligatorio: primero se debe aprobar la teórica, luego la destreza individual y finalmente las maniobras en la vía

Además, una vez aprobado el examen teórico, el aspirante tendrá 30 días calendario para presentar la prueba de destreza individual.

Para tramitar una licencia de conducción en el país es obligatorio hacer un curso en una escuela.

Puntajes para aprobar el examen práctico

La prueba de destreza individual se aprobará con un puntaje igual o superior a 60 puntos.

Además, la prueba de maniobras en vía pública también requerirá un mínimo de 60 puntos, salvo cuando se trate de recategorización de licencia, donde la exigencia sube a 80 puntos

En caso de no aprobar alguna de las dos, el aspirante podrá repetir solo la que perdió, sin necesidad de rehacer todo el proceso. Si la repite en el mismo centro dentro de los diez días siguientes, no tendrá que pagar nuevamente.

Al superar la destreza, contará con otros 30 días para realizar la prueba en vía pública. El certificado final de aprobación de los exámenes teórico y práctico tendrá una vigencia máxima de seis meses.



Cuándo entrarán en vigor los nuevos exámenes

La resolución empezó a regir desde su publicación el 10 de septiembre de 2025, pero la aplicación de los nuevos exámenes será gradual.

El Ministerio de Transporte deberá anunciar oficialmente la entrada en operación de cada Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) por departamentos, y un mes después de esa notificación los organismos de tránsito estarán obligados a exigir los resultados de las nuevas pruebas para expedir licencias.

Hay diferentes tipos de licencia de conducción dependiendo el vehículo que se quiera conducir: moto, carro, camión, y para todos se tienen que cumplir una serie de exámenes en CRC.

El plazo máximo para que todo el sistema esté implementado en el país, incluyendo las pruebas teóricas y prácticas, es de 24 meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución.

La Superintendencia de Transporte será la entidad encargada de vigilar que los exámenes se realicen conforme a la resolución. Para ello se utilizará el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), que permitirá hacer seguimiento continuo a los procesos y detectar posibles irregularidades.



Nuevos requisitos para obtener licencia

Antes de poder presentar el examen, el aspirante deberá cumplir con varios pasos previos. El CALE tendrá que validar la identidad del solicitante, así como verificar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) que la persona cuente con un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores.

También deberá estar registrado el certificado de capacitación en conducción otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística en la categoría correspondiente.

El pago de una nueva tarifa establecida para cada examen también será requisito indispensable, incluyendo los aportes al Fondo Nacional de Seguridad Vial, los derechos a favor del RUNT, los costos del SICOV y los tributos aplicables.