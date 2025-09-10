Licencia de conducción, cada vez más cerca de cambiar para siempre: ley implementaría nuevo sistema

En Colombia avanza una iniciativa legislativa que transformaría de manera radical la manera en que los conductores mantienen y conservan su licencia de conducción.

Se trata del proyecto de ley 422 de 2024, que propone implementar un sistema de puntos asociado a cada licencia, y que ya superó su segundo debate en la Cámara de Representantes.

Con 108 votos a favor y solo dos en contra, la Cámara de Representantes dio el visto bueno a este modelo que busca, según sus impulsores, reducir la siniestralidad vial en el país.

El proyecto fue presentado por los congresistas Daniel Carvalho y Hernando González, y cuenta con el respaldo de representantes como Octavio Cardona, quien explicó que el diseño del sistema contempla diferencias entre conductores particulares y quienes trabajan en el sector público del transporte.

“Logramos que a estos conductores les dieran más puntos: 40 frente a los particulares que les daban 25”, señaló Cardona, justificando el mayor puntaje inicial para quienes operan buses, taxis, vehículos de carga y transporte especial.

No tener licencia o tenerla vencida es motivo de sanciones por parte de las autoridades Foto: Movilidad Bog

¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos?

De acuerdo con el articulado aprobado, los conductores particulares comenzarían con 25 puntos, mientras que los del transporte público y de carga lo harían con 40. Cada infracción restaría puntos de manera proporcional a la gravedad de la falta:



2 puntos por infracciones menores (literal A del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito).

4 puntos por infracciones intermedias (literal B).

6 puntos por faltas graves (literal C).

10 a 15 puntos por conductas severas, entre ellas el exceso de velocidad en más de 20 km/h (literales D y E).

Durante el segundo debate se aprobaron ajustes que equilibran la pedagogía y la sanción:



Puntaje inicial de 25 puntos para particulares y 40 para transporte público y carga.

Reducción proporcional de puntos descontados por infracción.

Suspensiones progresivas de la licencia: 9 meses, 18 meses y 5 años.

Recuperación parcial de puntos para todo tipo de infracciones y recuperación total tras 18 meses sin reincidencia.

Hay diferentes tipos de licencia de conducción dependiendo el vehículo que se quiera conducir: moto, carro, camión, y para todos se tienen que cumplir una serie de exámenes en CRC. Foto: Blu Radio

Publicidad

Recuperación de puntos

El sistema también introduce mecanismos de recuperación. Aquellos que pierdan puntos por infracciones leves podrán realizar cursos de normas de tránsito y restaurar hasta la mitad de los puntos descontados.

No obstante, la medida no aplica para faltas graves, que permanecerán registradas en el historial del conductor.

En cuanto a la recarga automática, el proyecto contempla que cada dos años se reinicien los puntos de manera completa para quienes mantengan su licencia vigente.

Publicidad

Además, los conductores que no pierdan puntos durante ese periodo recibirán un bono adicional de dos puntos, con un máximo de acumulación de 27 en el caso de licencias particulares.

Por otro lado, en casos de suspensión de licencia por pérdida total de puntos, al conductor se le asignará un puntaje reducido de 20 puntos cuando pueda volver a conducir.

Hay varios tipos de licencia de conducción dependiendo del vehículo Foto: Blu Radio

¿Qué falta para que sea ley?

Aunque ya superó el segundo debate en la plenaria de la Cámara, el proyecto aún debe pasar por dos discusiones más en el Senado de la República antes de convertirse en ley.

Posteriormente tendría que superar los controles constitucionales y recibir la sanción presidencial.

El representante Daniel Carvalho, autor de la propuesta, ha enfatizado que este esquema busca “introducir un modelo de sanciones graduadas según los antecedentes del conductor”, con el fin de fomentar hábitos responsables y prevenir accidentes de tránsito.

"El articulado cuenta con el apoyo técnico de Conduce a 50, Vive a 100 de la Universidad de los Andes, la Fundación Ciudad Humana y Red Papaz, además del respaldo institucional del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", puntualizó el representante.