Licencia de conducción les saldrá $200.000 más barata a todos estos conductores

En Colombia, la licencia de conducción es un documento personal e intransferible que habilita a los ciudadanos para manejar, dependiendo de la categoría, uno u otro carro dentro del territorio nacional.

Obtenerla por primera vez, refrendarla o renovarla implica cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y verificados a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Uno de los aspectos a tener en cuenta de este trámite ha sido siempre el costo, que varía de acuerdo con la categoría del vehículo y la ciudad en la que se realice el procedimiento.

Hay varios tipos de licencia de conducción dependiendo del vehículo Foto: Blu Radio

¿Cómo sacar la licencia de conducción más barata?

El precio de la licencia de conducción no es uniforme en todo el país. Cada organismo de tránsito define sus tarifas, lo que explica las variaciones entre ciudades como Bogotá, Villavicencio, Medellín, etc.

Por ejemplo, en Mosquera la expedición por primera vez cuesta $61.090, mientras que la refrendación tiene un valor de $108.232. En contraste, en Bogotá, los costos son más altos: $274.800 para automóviles y $228.400 para motocicletas en la expedición inicial.

La renovación también presenta diferencias. En la capital, el trámite para automóviles cuesta $128.700, mientras que para motocicletas asciende a $222.100.

Con este ajuste tarifario, quienes adelanten el trámite en municipios como Mosquera pagarán alrededor de $200.000 menos frente a lo que cuesta en Bogotá.

La variación se debe a los valores establecidos por cada organismo de tránsito y representa un ahorro para conductores que residen o realizan el procedimiento en esas jurisdicciones.

El Ministerio de Transporte ha reiterado que los requisitos exigidos y las validaciones en el sistema RUNT son los mismos, por lo que la diferencia radica únicamente en las tarifas fijadas por los entes territoriales.

No tener licencia o tenerla vencida es motivo de sanciones por parte de las autoridades Foto: Movilidad Bog

Requisitos para la obtención y renovación

El proceso contempla una serie de pasos que deben cumplirse antes de la expedición o refrendación de la licencia de conducción. Entre ellos se encuentran:

Inscripción en el sistema RUNT , con registro de datos personales, firma y huella.

, con registro de datos personales, firma y huella. Verificación de identidad mediante presentación del documento y captura de huella digital.

Presentación de examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) registrado.

Certificado de aptitud en conducción emitido por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado.

autorizado. Validación de paz y salvo por multas de tránsito en el RUNT.

Verificación de pago de los derechos del trámite a favor del Ministerio de Transporte y del organismo de tránsito correspondiente.

Vigencia de la licencia en Colombia

El tiempo de validez de la licencia depende tanto de la edad del conductor como del tipo de servicio del vehículo.

Servicio particular

10 años para menores de 60 años.

5 años para quienes tienen entre 60 y 80 años.

1 año para mayores de 80 años.

Servicio público

3 años para menores de 60 años.

1 año para mayores de 60 años.

El Código Nacional de Tránsito establece que no renovar la licencia a tiempo implica la suspensión automática del documento y, por lo tanto, la imposibilidad de seguir conduciendo legalmente.

La licencia de conducción en Colombia y en otros países es un documento obligatorio para todos los conductores. Foto: Blu Radio

¿Cuál es la multa por conducir sin licencia de conducción?

Conducir con una licencia vencida constituye una infracción. Según el Código Nacional de Tránsito, las sanciones incluyen:

$321.800 por portar una licencia vencida.

$321.800 por no portar el documento.

$604.100 por usar una licencia adulterada o ajena.

$1.207.800 por conducir sin haber obtenido una licencia válida.

En algunos casos, además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades.