Le quitarán la licencia de conducción a todos los conductores que no cumplan este requisito

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito establece que todos los conductores deben cumplir con ciertos requisitos para poder conducir de manera legal y autorizada un vehículo por las vías de todo el territorio nacional.

En ese sentido, uno de los requisitos que deben cumplir es contar con una licencia de conducción, que no esté vencida y sea de la categoría del vehículo que conduce.

Pruebas físicas obligatorias

Mantener vigente una licencia de conducción depende de ciertos requisitos, como aprobar los exámenes médicos necesarios cada vez que sea requerida la renovación del documento. De lo contrario, la licencia no será refrendada y el conductor no podrá manejar en el país.

La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible. Foto: Blu Radio

Para la renovación de la licencia, los conductores deben presentar un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, certificado que debe ser emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado y registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), y que requerirá la ley más seguido si el conductor es mayor de cierta edad.

Cuánto dura una licencia de conducción en Colombia

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las licencias de conducción tienen diferentes periodos de vigencia según la edad del conductor y el tipo de vehículo:

Vehículos de servicio particular



10 años de vigencia para conductores menores de 60 años.

5 años para conductores entre 60 y 80 años.

1 año para conductores mayores de 80 años.

Vehículos de servicio público



3 años para conductores menores de 60 años.

1 año para conductores mayores de 60 años.

En otras palabras, si el conductor no presenta o no aprueba estos exámenes médicos, no podrá renovar su licencia de conducción.

Dependiendo de la edad, los conductores deben renovar la licencia cada cierto tiempo. Foto: AFP y Distrito

"El paso de los años tienen la tendencia a disminuir nuestra destreza física y psíquica, lo que conlleva a que debemos ser más rigurosos en la implementación de restricciones en la expedición de autorizaciones para conducir, asociados a la edad", apunta el Ministerio de Transporte.

Requisitos para renovar la licencia

Además del examen médico, el proceso de renovación exige otros requisitos:



Documento de identidad original Registro en el Runt: el conductor debe estar inscrito en este sistema. Paz y salvo por infracciones de tránsito: no debe haber multas de tránsito pendientes de pago.

Cómo renovar la licencia de conducción en Colombia

Dependiendo de la secretaría de Tránsito que haya expedido la licencia, los conductores pueden realizar el proceso de renovación, por ejemplo en Bogotá, a través de las Ventanillas Únicas de Servicios de Movilidad.



Cumplir con los requisitos Agendar cita a través de la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’ o en el sitio web www.ventanillamovilidad.com.co . Asistir a la cita y presentarse en la fecha y hora programada en el punto de atención seleccionado. Entrega de documentos. Asegurarse de que los datos personales en la licencia son correctos.

Multa por no renovar la licencia

Conducir sin una licencia de conducción puede acarrear sanciones en el país:



Conducir sin portar la licencia: multa de $347.000.

Conducir sin haber obtenido la licencia: multa de $1.300.000.

Conducir con la licencia vencida: multa de $347.000.

Presentar una licencia adulterada o ajena: multa de $650.000.

Además, en algunos casos, se dará la inmovilización del vehículo.

Dependiendo de la infracción, la Policía podrá inmovilizar su carro. Foto: Alcaldía de Bogotá

Costos de la renovación en 2024

Fuera de exámenes médicos, los valores para renovar la licencia de conducción en el año 2024 son:



Automóvil: $ 118.700 .

. Motocicleta: $204.000.

"La exigencia de la renovación de la licencia de conducción según los rangos de edad, están encaminados a que quien realice los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz, realmente estén acordes con su capacidad para reaccionar en la vía y podamos disminuir los altos índices de siniestralidad en el país", concluye MinTransporte.