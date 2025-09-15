Sacar licencia de conducción será un lujo: nuevo trámite dejará a conductores ‘sin un peso’

En Colombia, obtener una licencia de conducción siempre ha implicado asistir a una escuela, cumplir con un número determinado de horas de enseñanza y realizar un examen para recibir la aprobación.

Sin embargo, el modelo de expedición y recategorización de licencias de conducción en el país está a punto de cambiar.

El Ministerio de Transporte estableció nuevas reglas que incluyen la creación de los Centros de Apoyo Logístico y Evaluación (Cale), los cuales serán responsables de aplicar pruebas independientes a los aspirantes antes de que puedan obtener su documento.

¿Cuánto subirá de precio la licencia de conducción?

Además de pagar el curso, los exámenes médicos, el plástico de la licencia, según la resolución, se le sumará el costo de los exámenes teóricos y prácticos en los Cale. El examen teórico tendrá un precio de 108.000 pesos. En el caso del examen práctico, las tarifas varían de acuerdo con la categoría:

Motocicletas: entre 425.000 y 485.000 pesos.

entre 425.000 y 485.000 pesos. Vehículos y camionetas particulares: entre 502.000 y 582.000 pesos.

Estos valores se pagan de forma independiente a lo que ya se cancela en las escuelas de conducción, lo que implica un aumento en el costo final de obtener o recategorizar la licencia. En otras palabras, sacar la licencia de conducción podría subir hasta los 2 millones de pesos.

¿Qué son los Cale y por qué los implementarán?

Los Cale serán los lugares donde se deberán presentar dos exámenes obligatorios: uno teórico y otro práctico. Estos ya no estarán en manos de las escuelas de conducción, sino de una entidad distinta, con el propósito de asegurar imparcialidad en la evaluación.

Iván García, director de la Cámara de Motocicletas de la ANDI, explicó que la intención es separar la formación del examen final:

“Lo que buscamos es que una persona que se entrena y capacita en un centro de enseñanza vaya a otra institución completamente distinta a realizar sus exámenes y sea esta otra institución la que determine si esta persona que solicita la licencia de conducción es apta o no para obtenerla”.

Los cambios están directamente relacionados con la siniestralidad vial. Colombia registra una de las tasas más altas de muertes en carretera en la región, con motociclistas como principales víctimas. Para los expertos, fortalecer la evaluación de los conductores puede incidir en la reducción de los accidentes.

Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, recalcó que este paso era necesario:

“La realización de examen práctico es una necesidad. En Colombia no existe ese requisito y, a partir de esta resolución, se establece porque es necesario certificar que los nuevos conductores tienen la habilidad para dominar la moto o el carro que van a conducir”.



Requisitos para la obtención y renovación

El proceso contempla una serie de pasos que deben cumplirse antes de la expedición o refrendación de la licencia de conducción. Entre ellos se encuentran:



Inscripción en el sistema RUNT , con registro de datos personales, firma y huella.

, con registro de datos personales, firma y huella. Verificación de identidad mediante presentación del documento y captura de huella digital.

Presentación de examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) registrado.

Certificado de aptitud en conducción emitido por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado.

autorizado. Validación de paz y salvo por multas de tránsito en el RUNT.

Verificación de pago de los derechos del trámite a favor del Ministerio de Transporte y del organismo de tránsito correspondiente.

Quiénes operarán los Cale y el alcance económico

En la primera etapa, los Cale estarán a cargo de universidades públicas que acrediten ante el Ministerio de Transporte el cumplimiento de los requisitos. Si estas instituciones no logran cubrir la demanda, podrán entrar entidades privadas o mixtas con permisos de operación de 10 a 20 años.

El negocio es de gran magnitud: con cientos de miles de trámites, el flujo de recursos por exámenes podría superar los 512.000 millones de pesos anuales.

Además, la supervisión del sistema quedará bajo la Superintendencia de Transporte, que utilizará la plataforma Sicov, administrada por el empresario Euclides Torres. Cada examen teórico y práctico pagará una tarifa por su uso.

Aunque la resolución ya está en firme, los Cale deberán pasar por un proceso de certificación antes de entrar en operación. La fecha oficial de su entrada en función la anunciará el Ministerio de Transporte.