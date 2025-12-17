En vivo
Mujer murió tras realizarse un procedimiento estético en una clínica de garaje en Cali

Mujer murió tras realizarse un procedimiento estético en una clínica de garaje en Cali

Autoridades sanitarias realizarán la verificación y el cierre del establecimiento que realizó la intervención.

