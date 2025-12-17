Mujer murió tras realizarse un procedimiento estético en una clínica de garaje en Cali

Una mujer murió después de un procedimiento estético que le practicaron en una clínica de garaje de Cali. La víctima de este caso tenía 40 años, y fue identificada como Orfa Márquez, oriunda de Suárez, Cauca, quien actualmente era contratista de la alcaldía de ese municipio.

Esta mujer había llegado el fin de semana a Cali hasta un establecimiento ubicado en el barrio Ciudad 2000 al sur de la capital vallecaucana, para someterse a un procedimiento estético, sitio que al parecer no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. Tras sufrir una complicación murió durante el post operatorio.

"El caso está en conocimiento de la Fiscalía y estamos a la espera del dictamen forence correspondiente de Medicina Legal para dictaminar la causa final de muerte de esta paciente. Estamos realizando acciones de vigilancia y control al establecimiento donde se aplicó aparentemente un biopolímero, pues al parecer no cumple con las condiciones debidas de habilitación", dijo el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

Por su parte, el personero distrital Gerardo Mendoza, hizo un llamado a las autoridades a reforzar los controles de inspección y vigilancia a las diferentes instituciones donde se ofrecen servicios de cirugia estética, para evitar que la vida de más personas se pongan en riesgo.



"Este hecho evidencia los riesgos de acudir a los establecimientos que no cumplen con los estándares requeridos por la ley y refuerza la necesidad de controles y prevención de las autoridades de salud. La vida no puede ponerse en riesgo por falta de controles y la informalidad en la prestación de servicios médicos", dijo el personero Mendoza.