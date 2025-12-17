Nuevos ataques de las disidencias en el Cauca: Mañanas Blu, miércoles, 17 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 17 de diciembre de 2025:
- Pablo Peña, alcalde de Buenos Aires, Cauca, se pronunció sobre el ataque de las disidencias en el municipio.
- El coronel Gerson Bedoya, comandante de Policía del Cauca, profundizó acerca del ataque de las disidencias en Buenos Aires.
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio detalles del ataque de las disidencias en Buenos Aires, Cauca.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló de la banda “PPP”, responsable de desmanes en TransMilenio.
- El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, se refirió a lo que viene de cara a las elecciones de 2026.
Escuche el programa completo aquí: