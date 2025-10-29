Conductores que cometan esta infracción perderán definitivamente la licencia: no es manejar borracho

La licencia de conducción en Colombia no solo representa un permiso para manejar, sino también una responsabilidad legal y civil, según el Código Nacional de Transporte y el Ministerio de Transporte.

Este documento, que acredita la capacidad de un ciudadano para conducir un vehículo, puede ser suspendido o incluso cancelado de forma definitiva si el conductor incurre en determinadas conductas que violan las normas de tránsito establecidas en el país.

De acuerdo con el Código, la ley contempla diferentes niveles de sanción según la gravedad y recurrencia de las faltas.

En ese sentido, la suspensión o cancelación de la licencia no depende únicamente de casos de embriaguez al volante —el comportamiento más duramente sancionado—, sino que existen otras infracciones que también pueden derivar en la pérdida del documento.



No tener licencia o tenerla vencida es motivo de sanciones por parte de las autoridades Foto: Movilidad Bog

¿Cómo se puede perder la licencia definitivamente?

El artículo 124 del Código Nacional de Tránsito establece que la reincidencia en infracciones es un motivo suficiente para suspender la licencia de conducción, término que aplica cuando una persona comete dos o más infracciones en un periodo de seis meses, sin importar si se trata de multas de diferente tipo o categoría.

En este escenario, la autoridad de tránsito puede imponer una suspensión de seis meses, durante la cual el conductor no puede operar ningún vehículo de manera legal, tiempo que tiene el propósito de promover la corrección del comportamiento y garantizar la seguridad vial.

Publicidad

Sin embargo, el caso se agrava cuando el conductor decide ignorar la sanción y vuelve a manejar con la licencia suspendida. Según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010, que modificó el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito, quien sea sorprendido conduciendo con la licencia suspendida enfrentará la cancelación definitiva de su permiso.

Para conducir un carro, entre otros requisitos, se necesita una licencia de conducción vigente. Foto: Unsplash

Cómo verificar si la licencia está suspendida o cancelada

Para evitar incurrir en este tipo de infracciones, el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito recomiendan a los ciudadanos consultar periódicamente el estado de su licencia a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El procedimiento es sencillo: basta con ingresar al portal oficial del RUNT y digitar el número de documento de identidad. El sistema mostrará si la licencia se encuentra activa, suspendida, cancelada o vencida, así como la fecha de expiración del documento.



Vigencia y renovación de la licencia en Colombia

Las autoridades también recordaron que la renovación de la licencia de conducción es un trámite obligatorio que busca garantizar que los conductores mantengan las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar un vehículo.

Mediante el Runt, se puede consultar vigencia de licencias, Soat, tecnomecánica, etc.

Publicidad

La vigencia varía según la edad del titular y el tipo de servicio del vehículo:



Vehículos de servicio particular

10 años de vigencia para conductores menores de 60 años.

5 años para conductores entre 60 y 80 años.

1 año para conductores mayores de 80 años.

Vehículos de servicio público

3 años para conductores menores de 60 años.

1 año para conductores mayores de 60 años.

Quienes no renueven su licencia dentro de los plazos establecidos no podrán seguir conduciendo legalmente y estarán sujetos a sanciones por parte de las autoridades.