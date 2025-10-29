Por qué todos los conductores deberían rociar vinagre en los faros del carro, según expertos

Tener el carro sucio es común en muchos conductores, pero en el mundo del mantenimiento automotriz existen numerosos consejos caseros que, aunque simples, pueden resultar muy efectivos. Uno de ellos involucra un producto que suele encontrarse en cualquier cocina: el vinagre.

Según expertos en restauración y limpieza de vehículos, este líquido puede ayudar a recuperar la claridad de los faros del carro, mejorar la visibilidad nocturna y prevenir el desgaste prematuro del material.



Por qué aplicar vinagre en los faros del carro

Con el paso del tiempo, los faros tienden a opacarse por la exposición constante al sol, el polvo y la contaminación, fenómeno que no solo afecta la estética del vehículo, sino que también reduce la potencia lumínica de las luces, generando posibles riesgos durante la conducción nocturna.

De acuerdo con Norton Abrasives, compañía especializada en soluciones de pulido y mantenimiento con más de 140 años de experiencia, el vinagre puede ser un aliado eficaz para limpiar y restaurar los faros sin necesidad de productos abrasivos ni costosos tratamientos.

Usar vinagre para aclarar las luces del carro es muy práctico Foto: Unsplash

Cómo usar el vinagre paso a paso

El procedimiento recomendado por los expertos es sencillo y requiere solo unos pocos minutos:



Calentar un vaso de vinagre blanco o destilado, sin dejar que hierva. Verter el líquido en un pulverizador y dejarlo enfriar un poco. Rociar el vinagre sobre los faros o aplicarlo con un paño limpio. Dejar actuar entre cinco y diez minutos para que el ácido actúe sobre la suciedad. Enjuagar con agua y jabón neutro, y secar con una bayeta de microfibra.

Si los faros presentan opacidad severa, los expertos sugieren añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio al vinagre tibio antes de aplicarlo.



Precauciones al aplicar vinagre

Aunque el vinagre es un producto natural, su acidez puede afectar ciertas superficies. Por eso, los especialistas recomiendan no usarlo sobre:



Pantallas digitales del tablero.

Superficies cromadas o metálicas.

Piezas de aluminio o mármol del interior.

En estos casos, se aconseja probar el producto en una zona poco visible antes de aplicarlo completamente.



La misma técnica sirve para las luces stops del carro Foto: Unsplash

¿Para qué más sirve el vinagre?

El vinagre no solo es útil en la cocina. Su composición, basada en ácido acético, le otorga propiedades desinfectantes, desengrasantes y desincrustantes, que lo convierten en un limpiador natural de gran alcance.

Estas características explican por qué muchos especialistas lo recomiendan también para el cuidado de ciertas partes del vehículo.

Entre sus principales beneficios destacan:

Elimina residuos grasos y polvo acumulados en superficies plásticas o de vidrio.

Neutraliza olores provocados por humedad o combustibles.

Desincrusta minerales y sarro, especialmente en zonas expuestas al agua.

Actúa como desinfectante natural, sin dejar residuos químicos.

No obstante, los expertos aclaran que no todos los tipos de vinagre son aptos para estas tareas. El vinagre de cocina —como el de manzana o vino— tiene una acidez baja, mientras que el vinagre de limpieza o destilado posee una concentración mayor, ideal para eliminar suciedad sin dañar los materiales del vehículo.