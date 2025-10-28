¡Increíble! Carros de famosa marca salen de la fábrica y se entregan solos a sus dueños

Tesla volvió a sorprender al mundo con una demostración que lleva la automatización a otro nivel. La compañía estadounidense mostró cómo uno de sus carros fue capaz de salir de la fábrica y llegar por sí solo a la casa de su nuevo propietario, sin que nadie tocara el volante en todo el trayecto.

El hecho marca la primera entrega totalmente autónoma de un automóvil en la historia. Ocurrió en Estados Unidos, en la planta Giga Texas, ubicada en Austin, donde Tesla ha desarrollado algunas de las pruebas más avanzadas de su sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD).



La primera entrega autónoma del mundo

El propio fabricante estadounidense confirmó el suceso a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde escribió:

“¡La primera entrega autónoma de un carro en el mundo! Este Tesla condujo solo desde Gigafactory Texas hasta la casa de su nuevo dueño —aproximadamente 30 minutos de distancia— cruzando parqueaderos, autopistas y la ciudad hasta llegar a su propietario”, señaló la compañía.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

El vehículo que protagonizó esta hazaña fue un Tesla Model Y, que recorrió cerca de media hora desde la fábrica hasta la vivienda del cliente. Durante el trayecto, el automóvil pasó por distintos escenarios: estacionamientos, vías rápidas, calles urbanas, rotondas y zonas con tráfico y peatones, todo sin intervención humana.



El video del recorrido, compartido por la propia marca, muestra cómo el sistema FSD controla el acelerador, la dirección y los frenos de forma totalmente autónoma, incluso en condiciones reales de tráfico.

Aunque el logro más mediático se dio en Texas,Tesla también ha avanzado de forma notable en su fábrica de Giga Berlín, en Alemania. En esa planta, todos los vehículos ya se desplazan de manera autónoma dentro de las instalaciones, desde la línea de producción hasta el estacionamiento exterior.

Allí, los Model Y fabricados en Europa son capaces de moverse por los pasillos de la planta, detenerse en los Supercargadores internos para una breve recarga y estacionarse con precisión sin intervención humana.

Con este sistema, Giga Berlín se convirtió en la primera fábrica de Tesla en alcanzar un 100% de movilidad autónoma interna, mientras que las plantas de Fremont y Giga Texas avanzan progresivamente hacia el mismo objetivo.

Tesla conduciéndose solo hasta la casa de su nuevo dueño Foto: Tesla

¿Se entregarán todos los carros en el futuro autónomamente?

Si la entrega autónoma se implementa de forma masiva, Tesla podría transformar por completo su cadena logística. En ese sentido, la compañía reduciría significativamente los costos de transporte y almacenamiento, ya que los vehículos podrían desplazarse directamente desde las plantas de producción hasta los compradores sin necesidad de conductores o camiones de entrega.

Esto también modificaría la experiencia de compra: en lugar de recoger el vehículo en un concesionario o punto de entrega, el cliente podría recibirlo directamente en su casa, listo para usar.

Pese al avance tecnológico, Tesla aún enfrenta desafíos regulatorios. La legislación vigente en la mayoría de países exige que el conductor permanezca atento y con capacidad de tomar el control del vehículo en cualquier momento.