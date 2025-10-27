Toyota lanza su carro más esperado con 609 km de autonomía y una batería para 1 millón de km

Toyota presentó oficialmente el C-HR+, su nuevo carro eléctrico que busca reforzar la estrategia de electrificación de la marca japonesa. El modelo, producido en la planta de Takauto (Japón), ya puede reservarse en España y llegará al mercado europeo en 2026, con el objetivo de convertirse en uno de los eléctricos más vendidos de la compañía.

Durante años, Toyota ha sido reconocida por su liderazgo en la tecnología híbrida, aunque también ha sido criticada por la lentitud con la que ingresó al mercado de los eléctricos puros. Con este lanzamiento, la compañía busca demostrar que su enfoque no ha sido tardío, sino planificado.



¿Cómo es el nuevo Toyota C-HR+?

El C-HR+ fue desarrollado desde cero y no comparte estructura con el conocido C-HR híbrido. Utiliza la plataforma e-TNGA, creada para vehículos 100 % eléctricos, la misma que emplea el bZ4X. Este cambio le permite ofrecer una conducción más estable y un interior más amplio.

Toyota C-HR+ Foto: Toyota

El nuevo modelo mide 4,52 metros de largo, 16 centímetros más que la versión híbrida, lo que se traduce en un mejor espacio para los pasajeros y un maletero de 416 litros.

En el interior, la marca incorporó materiales de mayor calidad y un sistema multimedia con pantalla central de 14 pulgadas, además de un cuadro de instrumentos digital ubicado de forma independiente al volante.



¿Qué versiones y motorización tiene?

Toyota simplificó la oferta con dos versiones: Advance y Spirit. Ambas incluyen un amplio equipamiento estándar con climatizador por bomba de calor, faros LED, acceso sin llave, pantallas digitales y múltiples asistentes a la conducción.



En la parte mecánica, el C-HR+ Advance monta un motor delantero de 224 caballos, mientras que la versión Spirit añade tracción total con dos propulsores que entregan 343 caballos. Ambos modelos emplean una batería de 77 kWh (72 útiles), desarrollada por Prime Planet Energy & Solution, la alianza tecnológica entre Toyota y Panasonic.

¿Cuál es la autonomía del C-HR+?

El C-HR+ ofrece hasta 609 kilómetros de autonomía en su versión de tracción delantera y 500 kilómetros en la de tracción total, de acuerdo con el ciclo WLTP.

Aunque utiliza un sistema de 400 voltios, Toyota mejoró la gestión de carga para reducir los tiempos de recuperación: puede pasar del 10 % al 80 % en 28 minutos con carga rápida de 150 kW.

El modelo también incluye un sistema de preacondicionamiento de batería, que ajusta la temperatura del sistema de forma manual, programada o automática al seleccionar un punto de carga en el navegador.

Toyota destacó que la batería cuenta con una garantía de hasta 1 millón de kilómetros o 10 años, siempre que las revisiones se realicen en talleres autorizados. La marca explicó que esta durabilidad es posible gracias a la tecnología propia desarrollada junto a Panasonic.

La producción del C-HR+ comenzará en diciembre y las primeras entregas están previstas para marzo de 2026. Su precio base en España será de 36.500 euros, incluyendo descuentos, mientras que la versión superior costará 44.000 euros, sin aplicar los beneficios del Plan MOVES III.

Con este lanzamiento, Toyota entra de lleno en el competitivo segmento de los SUV eléctricos, donde competirá con modelos como el BYD Atto 3, el Renault Scenic E-Tech y el Skoda Elroq.