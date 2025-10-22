Toyota estrena carro eléctrico para competir con Tesla, BYD y más por menos de $120 millones

Toyota presentó en Hong Kong la versión con volante a la derecha del bZ3X, un SUV compacto que se posiciona como su propuesta más económica dentro del segmento eléctrico. El modelo, que solo se vende en China, es parte de la estrategia de la marca japonesa para recuperar terreno frente a competidores como Tesla y BYD, líderes en el mercado de autos de nueva energía.

El bZ3X fue desarrollado por GAC Group y Toyota Motor Corporation y se produce en la planta de GAC Toyota Nansha, en Guangzhou. Desde su salida al mercado en marzo de 2025, ha logrado más de 46.000 unidades vendidas, ubicándose entre los vehículos eléctricos más vendidos fabricados por alianzas internacionales en el país asiático.

El lanzamiento coincide con el crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en Hong Kong, donde los autos totalmente eléctricos representan casi el 70 % de los nuevos registros. Hasta ahora, Toyota no contaba con una opción de bajo costo que le permitiera competir en ese segmento.

“El bZ3X llena el vacío en la línea de Toyota en Hong Kong y responde a la demanda local”, señaló Wen Dali, vicepresidente ejecutivo de GAC Toyota, al presentar el modelo. Según el directivo, esta versión fue adaptada especialmente para los trayectos urbanos, con un diseño pensado para calles estrechas y un uso frecuente en ciudad.



Toyota bZ3X Foto: Toyota

Autonomía y carga rápida

El vehículo está impulsado por un motor eléctrico de 150 kW y una batería LFP (fosfato de hierro y litio) de 70 kWh, que ofrece una autonomía de entre 500 y 520 kilómetros, según el ciclo CLTC. Admite carga rápida de hasta 90 kW en corriente continua (DC) y 6,6 kW en corriente alterna (AC).

Entre sus funciones se destaca la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar la energía del carro para alimentar dispositivos externos, una característica que se ha vuelto habitual en los nuevos modelos eléctricos.



Tecnología interior y confort

El bZ3X incluye una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas y un cuadro digital de 8,88 pulgadas, integrados con Apple CarPlay inalámbrico, control por voz en inglés y un sistema de sonido Yamaha de 11 parlantes.

Publicidad

Los asientos delanteros cuentan con calefacción, ventilación y ajuste eléctrico, mientras que los traseros pueden reclinarse hasta 137 grados, reforzando su enfoque familiar. Además, dispone de un maletero amplio para su tamaño, lo que amplía su utilidad en el entorno urbano.

Toyota bZ3X Foto: Toyota

Precio del bZ3X

En Hong Kong, el precio del Toyota bZ3X arranca en 229.600 dólares hongkoneses (alrededor de 29.500 dólares estadounidenses), equivalentes a unos $115 millones colombianos, lo que lo convierte en el eléctrico más económico de la marca en ese mercado.

La versión presentada en Hong Kong marca la primera incursión del fabricante japonés con un modelo eléctrico desarrollado íntegramente en China y adaptado a mercados con volante a la derecha. Según Toyota, la experiencia servirá de base para evaluar su introducción en países como Japón, Reino Unido, Singapur y Australia.