Este carro logró recorrer 2.831 km con una sola tanqueada y no es eléctrico ni chino

Mientras la industria automotriz acelera su transición hacia los motores eléctricos e híbridos con lanzamientos de distintas marcas, un carro de combustión logró un récord que sorprendió incluso a los más escépticos.

Se trata de un modelo de la marca checa Skoda, que pertenece al Grupo Volkswagen, demostró que la eficiencia todavía tiene espacio en los motores tradicionales, al recorrer más de 2.800 kilómetros con un solo tanque de combustible.

En los últimos años, los motores diésel han perdido terreno. De acuerdo con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), su participación en las ventas de nuevos autos cayó del 50 % —a comienzos de la década de 2010— a solo el 8,3 % en 2025.



¿Cuál carro logró recorrer casi 3.000 km con un solo tanque?

Sin embargo, Škoda decidió mantener sus versiones TDI (Turbocharged Direct Injection) en algunos modelos, como el Superb, su sedán insignia, diésel y protagonista de una hazaña que le permitió ingresar al libro Guinness de los récords, al demostrar un rendimiento de combustible que aún no logra igualar ningún híbrido comercial.

Hoy en día, son cada vez menos los carros que usan combustible diésel. Foto: Unsplash

El responsable de la proeza fue el piloto polaco Miko Marczyk, campeón del Campeonato Europeo de Rally 2025, quien condujo un Skoda Superb diésel de fábrica durante una travesía de 2.831 kilómetros sin repostar. El recorrido comenzó en Łódź (Polonia) y atravesó Alemania, Francia, los Países Bajos y Bélgica, antes de regresar nuevamente a territorio alemán.



Aunque el vehículo no tuvo modificaciones mecánicas, Marczyk realizó algunos ajustes mínimos para optimizar la eficiencia aerodinámica: instaló llantas de baja resistencia al rodamiento y redujo la altura de la suspensión en 15 milímetros, empleando componentes del modelo Sportline.

Con un tanque lleno de 66 litros (17,4 galones), el piloto mantuvo una velocidad promedio cercana a los 80 km/h, priorizando la suavidad en la aceleración y el frenado.



¿Cuánto consumió el Skoda Superb?

El resultado fue un consumo promedio de 2,61 litros cada 100 kilómetros, lo que equivale a 144 km por galón, muy por debajo del dato oficial de fábrica de 4,8 litros por 100 km.

En un tramo de 200 kilómetros dentro de Francia, un viento a favor permitió reducir ese consumo a solo 2,2 litros por cada 100 kilómetros, equivalente a 106,9 mpg.

El modelo utilizado era un Superb 2.0 TDI con 148 caballos de potencia y 360 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades y tracción delantera. Antes de iniciar la travesía, el vehículo registraba cerca de 20.000 kilómetros en el odómetro.

Miko Marczyk condujo el Skoda Superb que recorrió 2.831 km Foto: Skoda

Durante el recorrido, un vehículo de apoyo viajaba unos metros adelante para ofrecer información sobre el tráfico y las condiciones del camino, lo que ayudó a Marczyk a mantener una conducción más estable y eficiente.

Pese a haber establecido un récord mundial, el piloto aseguró que buscará superar su propia marca. Según explicó, su objetivo ahora es alcanzar los 3.000 kilómetros con un solo tanque, algo que considera posible si las condiciones climáticas son más favorables y se utiliza combustible diésel premium.

En su trayecto anterior, debió enfrentar temperaturas de hasta 1°C durante las noches en Alemania, además de prolongadas pendientes que afectaron el rendimiento del motor.

Por otro lado, si la Unión Europea mantiene la prohibición de vender nuevos vehículos de combustión a partir de 2035, el diésel podría desaparecer definitivamente del mercado de autos particulares en la próxima década.