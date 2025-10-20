Ni Mercedes-Benz ni BMW: esta es la marca de carros más valiosa en 2025

Cada año, el ranking Best Global Brands elaborado por la consultora Interbrand mide el valor de las marcas más influyentes del mundo, teniendo en cuenta factores como su desempeño financiero, influencia en las decisiones de compra y fortaleza competitiva frente a los cambios del mercado global.

En su edición 2025, el listado volvió a dejar en evidencia el liderazgo de las tecnológicas, pero también mostró quién domina el sector automotor en materia de valor de marca.

En los primeros puestos del ranking general se mantienen nombres ya habituales. Apple, con un valor estimado en 470.900 millones de dólares, sigue siendo la marca más valiosa del planeta, a pesar de registrar una ligera caída del 4 % frente al año anterior. En segundo lugar aparece Microsoft, que creció un 10 % hasta los 388.500 millones de dólares, mientras Amazon ocupa la tercera posición con 319.900 millones, aumentando un 7 %.

El informe también muestra cómo otras marcas tecnológicas consolidan su posición, como Google (317.100 millones, +9 %) y Samsung (90.500 millones, -10 %). Sin embargo, entre estas gigantes digitales se destaca un nombre del mundo automotor que, año tras año, logra mantenerse entre las diez marcas más valiosas del planeta.



La marca más valiosa a todo nivel general es Apple Foto: AFP

¿Cuál es la marca de carros más valiosa en 2025?

De acuerdo con Interbrand, Toyota es nuevamente la marca de automóviles con mayor valor en el mundo en 2025. La firma japonesa ocupa el sexto lugar general del listado, con un valor estimado de 74.200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 2 % frente a 2024.

Este resultado consolida a Toyota no solo como el fabricante de automóviles más valioso, sino también como uno de los dos actores del sector presentes dentro del top 10 global, en medio de gigantes tecnológicos y de consumo masivo como Apple, Microsoft o Coca-Cola.

En el ranking automotor, el segundo lugar corresponde a Mercedes-Benz, que se ubica en la décima posición general. Sin embargo, la marca alemana enfrentó una fuerte caída del 15% en su valor, que se estima en 50.100 millones de dólares.

Toyota es la marca de carros que más vende en el mundo Foto: AFP

Por su parte, BMW completa el podio del sector con un valor de 46.800 millones de dólares, equivalente a una reducción del 10 % frente al año anterior. A nivel global, la marca bávara ocupa el puesto 14, lo que la mantiene entre las más reconocidas, aunque en descenso.

En cuarto lugar aparece Tesla, cuyo valor se redujo drásticamente un 35 %, hasta los 29.500 millones de dólares, ubicándose en la posición 25 del listado general. Según Interbrand, se trata de una de las mayores caídas entre las compañías automotrices este año.

En contraste, Ferrari registró uno de los mejores desempeños del sector con un crecimiento del 17 %, alcanzando un valor de 15.400 millones de dólares y situándose octava entre las marcas de autos.



Las diez marcas de automóviles más valiosas en 2025

Según Interbrand Best Global Brands 2025, el listado de las marcas de carros con mayor valor quedó así:



Toyota – 74.200 millones de dólares (+2%) Mercedes-Benz – 50.100 millones (-15%) BMW – 46.800 millones (-10%) Tesla – 29.500 millones (-35%) Honda – 24.800 millones (-7%) Hyundai – 24.600 millones (+7%) Audi – 15.400 millones (-11%) Ferrari – 15.400 millones (+17%) Volkswagen – 15.000 millones (-9%) Porsche – 15.000 millones (-14%)

El informe también destaca la presencia de fabricantes que diversificaron su negocio hacia el sector automotor. Entre ellos están Xiaomi, que ocupa el puesto 81 del ranking gracias a su incursión en vehículos eléctricos como el SU7, y Huawei, en la posición 96, con proyectos similares en el mercado chino.

Asimismo, BYD, considerada una de las principales competidoras de Tesla en movilidad eléctrica, figura en el puesto 90 del listado global.