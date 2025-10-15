BYD lanza nuevo carro híbrido, con 2.000 km de autonomía y por menos de $50 millones

Después de presentar en Colombia la renovada Song Plus, el gigante chino BYD presentó oficialmente el nuevo Seal 05 DM-i 2026, un carro híbrido enchufable que combina una autonomía total de 2.000 kilómetros con un precio equivalente a unos 11.200 dólares (aproximadamente 44 millones de pesos colombianos).

El modelo busca fortalecer la presencia de la marca en el segmento de autos eléctricos e híbridos accesibles, y competirles así a otros gigantes del mercado como Toyota, Mazda, etc., en medio de un contexto de crecimiento sostenido del mercado automotor mundial.



¿Cómo le va al mercado de carros híbridos y eléctricos en Colombia?

Durante septiembre de 2025, el sector automotor registró 24.862 vehículos nuevos matriculados, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que representó un crecimiento del 45,2 % frente al mismo mes del año anterior, lo que lo posicionó como el mes con mayor movimiento comercial del año.

En ese mismo periodo, los vehículos eléctricos registraron un aumento del 151 %, mientras que los híbridos crecieron 72,3 % frente a septiembre de 2024, con 7.102 unidades registradas.

Hay personas que prefieren los híbridos enchufables porque entregan más autonomía.

¿Cómo es el nuevo BYD Seal 05?

El BYD Seal 05 DM-i 2026 conserva el diseño denominado “Ocean Aesthetics”, característico de la marca, con líneas suaves y proporciones equilibradas. Su carrocería mide 4,78 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,51 de alto, con una distancia entre ejes de 2,71 metros y un radio de giro mínimo de 5,5 metros, lo que busca ofrecer maniobrabilidad sin sacrificar espacio interior.



En su actualización, BYD eliminó la parrilla automática, pero mantuvo el estilo sobrio y aerodinámico que ha identificado a este modelo.

En el interior, el vehículo incorpora un volante deportivo de tres radios con base plana, un panel digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas equipada con el sistema DiLink, desarrollado por la propia BYD.

Uno de los cambios más relevantes es la sustitución de la palanca de cambios de cristal por una columna electrónica, lo que libera espacio en la consola central. El habitáculo incluye asientos delanteros ajustables manualmente, un sistema de seis parlantes, control de crucero, seis airbags, baúl de 508 litros y la posibilidad de controlar funciones del vehículo desde el celular.

BYD Seal 05 DM-i 2026 Foto: BYD

¿Cuántos km puede hacer el BYD Seal 05?

El sistema híbrido enchufable del Seal 05 DM-i utiliza la quinta generación de la tecnología DM de BYD, que combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un motor eléctrico delantero.

El propulsor térmico desarrolla 74 kW (99 caballos de fuerza) y 126 Nm de torque máximo, mientras que el motor eléctrico alcanza 120 kW (161 hp) y 210 Nm de torque. En conjunto, el vehículo logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

La energía proviene de una batería Blade de 15,87 kWh, que amplía la autonomía eléctrica pura desde 55 hasta 128 kilómetros bajo el ciclo CLTC. Con el tanque y la batería completamente cargados, el vehículo puede recorrer hasta 2.000 km, con un consumo promedio de 3,08 litros cada 100 kilómetros (NEDC).

De acuerdo con cifras divulgadas por medios especializados en China, como Car News China, el BYD Seal 05 DM-i alcanzó 13.495 unidades vendidas en agosto de 2025, sumando un total acumulado de 49.821 unidades en los primeros ocho meses del año, lo que representa el 2,49 % de las ventas totales de BYD en ese periodo.