Los carros Toyota, Mazda, Renault y más que se compran por menos de lo que cuesta el nuevo iPhone 17

Mientras modelos como la Toyota Corolla Cross, la Renault Duster y el Kia K3 se disputan los primeros lugares en matrículas de vehículos nuevos, el segmento de segunda mano se consolida como el verdadero motor del sector automotor nacional.

De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y agosto de 2025 se realizaron 682.043 traspasos de vehículos, lo que representa un aumento del 17,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en agosto se registraron 92.426 traspasos, con un crecimiento interanual del 13,1 %.En este mercado, Chevrolet se mantiene como la marca con mayor participación: durante los primeros ocho meses del año acumuló 168.665 traspasos, con un crecimiento del 12,7 % frente a 2024.

El modelo más vendido en agosto fue el Chevrolet Spark, que registró 4.166 traspasos y cuyos precios de segunda oscilan entre 15 y 18 millones de pesos, dependiendo del año, kilometraje y estado.



Pero hay vehículos aún más económicos. De hecho, con lo que cuesta el nuevo iPhone 17 Pro Max de 2 TB —avaluado en $11.699.000 COP, según MacCenter—, en Colombia es posible comprar varios modelos de carro usados.



Carros que cuestan lo mismo que un iPhone 17 Pro Max

En plataformas como Mercado Libre o Facebook MarketPlace se encuentran múltiples opciones de vehículos antiguos, la mayoría con más de 200.000 kilómetros recorridos y modelos anteriores a los años 2000. Entre ellos, hay cinco que destacan por su disponibilidad y precio:

Toyota Camry 2.2 GL – $11.000.000

Un sedán japonés con motor de 2.2 litros, reconocido por su suavidad de marcha y durabilidad. Aunque las unidades disponibles son de los años noventa, se mantiene como una opción confiable en el mercado de segunda.

Toyota Camry de los 90 Foto: Toyota

Aunque las unidades disponibles son de los años noventa, se mantiene como una opción confiable en el mercado de segunda. Mazda 323 1.3 – $11.000.000

Uno de los compactos más recordados de la marca, con un motor económico y piezas aún fáciles de conseguir. Es común verlo en buenas condiciones mecánicas pese a su antigüedad.

Mazda 323 por menos de 12 millones Foto: captura de pantalla MercadoLibre

Uno de los compactos más y piezas aún fáciles de conseguir. Es común verlo en buenas condiciones mecánicas pese a su antigüedad. Chevrolet Swift 1.3 – $11.000.000

Un clásico de las calles colombianas. Su tamaño reducido y bajo consumo lo hacen una alternativa ideal para quienes buscan un auto citadino a bajo costo.

Chevrolet Swift por menos de 12 millones Foto: captura de pantalla MercadoLibre

Un Su tamaño reducido y bajo consumo lo hacen una alternativa ideal para quienes buscan un auto citadino a bajo costo. Volkswagen Golf 1.6 Trendline – $10.500.000

Uno de los hatchbacks más vendidos en Latinoamérica. A pesar de los años, conserva su valor gracias a la resistencia del motor y la facilidad de mantenimiento.

Volkswagen Gol por menos de 12 millones

Uno de los hatchbacks más vendidos en Latinoamérica. A pesar de los años, conserva su valor gracias a la y la facilidad de mantenimiento. Subaru SRX 1.6L – $8.800.000

Aunque es menos común, este modelo japonés se encuentra por debajo de los 9 millones de pesos. Ofrece tracción estable y un buen desempeño, aunque los costos de repuestos pueden ser más altos.

Cabe aclarar que la mayoría de estos vehículos superan los 200.000 kilómetros recorridos y corresponden a modelos fabricados antes de los años 90, lo que los hace opciones a considerar mucho más por temas de mantenimiento.

De hecho, también pueden encontrarse otros clásicos como los Renault R18, R9 y R4, en rangos de precios similares o incluso más bajos. Aunque todas estas marcas puede que requieran un mantenimiento frecuente con sus carros viejos, son una parte importante de la historia automotriz en el país.



¿Cuáles son los carros usados más vendidos en Colombia?

Los datos más completos de los que se tienen registro corresponden a los registros de Andemos, que, aunque este año 2025 sigue corriendo, tienen los del año pasado, que sirven de referencia para saber qué modelos mandan la parada en el mercado de carros usados:



Chevrolet Spark – 37.596 unidades Chevrolet Aveo – 15.582 Chevrolet Sail – 15.320 Toyota Hilux – 13.596 Mazda 3 – 13.213 Renault Stepway – 11.716 Chevrolet Tracker – 10.995 Renault Logan – 10.584 Renault Sandero – 10.223 Ford Fiesta – 10.087