Desde el 13 de octubre, estos carros Chevrolet, Renault y más subirían de precio por nuevo impuesto

Desde mediados de 2024 el sector automotor venía advirtiendo una decisión del Gobierno que empezará a sentirse desde este 13 de octubre, cuando entre en vigor un nuevo arancel del 16,1 % para los carros importados desde Brasil.

La medida, adoptada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pondrá fin al acuerdo de “cero arancel” que durante años permitió el ingreso de miles de carros fabricados en ese país sin sobrecostos tributarios.

El cambio se origina en la notificación que el ministerio envió a las autoridades brasileñas, en la cual expresó su intención de no prorrogar el pacto bilateral de libre comercio automotor.

El convenio, que contemplaba un cupo anual de 50.000 unidades libres de arancel, favoreció durante varios años la llegada al país de vehículos de marcas como Toyota (que trae la Corolla Cross, el carro más vendido), Renault, Volkswagen, Chevrolet, Fiat y Hyundai, ensamblados en plantas brasileñas.



¿Cuáles carros llegan desde Brasil a Colombia?

De acuerdo con cifras de Andemos, en 2024 un 20 % de los 173.000 vehículos importados a Colombia (unas 34.000 unidades) provinieron de Brasil.

Las marcas con mayor participación fueron Renault (23 %), Toyota (22 %), Volkswagen (21 %), Chevrolet (16 %) y Fiat (5 %). Estos son algunos carros que se fabrican en Brasil y llegan a Colombia:



Renault Oroch

Renault Kardian

Toyota Corolla Cross

Toyota SW4 (Fortuner)

Toyota Yaris Cross

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Nivus

Volkswagen Virtus

Chevrolet Onix

Chevrolet Tracker

Fiat Pulse

Hyundai HB20

Hyundai HB20S

Hyundai Creta

Con la nueva medida, esos precios cambiarán. Según cálculos de los gremios como Andemos y Aconauto, un vehículo que hoy cuesta $100 millones subiría de precio y ese aumento terminaría recayendo en el consumidor final, excepto para el caso de algunas marcas, como Volkswagen, que se adelantaron a este panorama.

Además, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, advirtió que el incremento “reducirá la competitividad de las marcas, limitará la variedad de modelos y generará demoras en las entregas”.

El impacto no se limitará a los concesionarios: los talleres y la red de posventa también podrían verse afectados, ya que dependen de la cadena logística que abastece repuestos y partes provenientes de Brasil.

A esto se suma que el encarecimiento podría desestimular la compra de nuevos vehículos, golpeando especialmente a los hogares de clase media.



¿Subirán de precio los carros por fin de acuerdo ACE72?

Consultadas por Blu Radio, las marcas involucradas ofrecieron diferentes respuestas frente al cambio en las condiciones comerciales.

Renault indicó que “por ahora no tendrá ningún pronunciamiento sobre el tema ACE 72”, acuerdo que regía las importaciones desde Brasil.

Chevrolet, por su parte, aseguró que mantiene comunicación con el Gobierno y que “los países están en una negociación activa”. La compañía destacó que seguirá trabajando para “favorecer la movilidad asequible y el acceso a tecnologías vehiculares seguras a través de un portafolio competitivo y de calidad global”.

Desde Volkswagen, Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia (importadores de VW), explicó a este medio que la empresa se anticipó a la situación. “Ya tenemos un plan formado al menos hasta el primer semestre de 2026 para que el cliente no vea afectado el precio final de los carros que llegan desde Brasil”, afirmó.

Bedoya señaló que cuentan con inventario suficiente para el Salón del Automóvil de noviembre y que. Después del primer trimestre del 2026, la compañía estudiará si sigue trayendo los carros desde Brasil o si cambiará el origen de esas importaciones a otros países como México.

Asimismo, dio un parte de tranquilidad y ratificó que la posventa y todo el servicio de Porsche Colombia con todas sus marcas (VW, Cupra, Seat) seguirá siendo el mismo que han tenido desde hace más de una década y que los clientes no tendrán por qué preocuparse.

Hasta el momento, Toyota y Hyundai no han respondido a este medio con una posición oficial sobre la medida.



¿Por qué el Gobierno está acabando acuerdos de importación de carros con Brasil?

El entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, explicó en diálogo con Blu Radio que la decisión busca “equilibrar la balanza comercial” con Brasil, país con el cual Colombia mantiene un déficit en el intercambio de automóviles.

Según el funcionario, el objetivo no es volver a políticas proteccionistas, sino “fomentar la industrialización nacional a través de la promoción de exportaciones”.

Reyes reconoció que, a corto plazo, la finalización del acuerdo implicará un alza en los precios para los consumidores, pero insistió en que lo que están "haciendo es dar un empujón para alcanzar las economías de escala que permitan una manufactura a costos bajos, como los que ya están acostumbrados los consumidores colombianos”.