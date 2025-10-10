Compró un carro usado y cuando el motor falló a los 4 meses el vendedor hizo lo impensable

Un hecho ocurrido en un concesionario de Missouri, Estados Unidos, captó la atención en redes sociales por la reacción inusual de un vendedor ante el reclamo de un cliente cuyo vehículo presentó una falla grave pocos meses después de la compra.

El protagonista de la historia es JP, propietario de Northtowne Auto Group, un concesionario ubicado en Gladstone, quien relató el caso a través de su cuenta de TikTok (@jpthecarguy21).

Según explicó, lleva más de tres décadas en el negocio automotriz y su prioridad siempre ha sido ofrecer un buen servicio al cliente, incluso en situaciones que no están cubiertas por garantía.

El caso del Hyundai Tucson que dejó de funcionar

En el video, JP cuenta que en junio vendió un Hyundai Tucson modelo 2017, versión Ultimate con tracción en las cuatro ruedas, que tenía alrededor de 136.000 km recorridos.



El vehículo fue adquirido por una familia para el uso diario de una estudiante universitaria que debía desplazarse con frecuencia entre Kansas City y Manhattan, en el estado de Kansas.

El precio de venta fue de 12.500 dólares, y según el vendedor, el auto contaba únicamente con una garantía limitada de 30 días o 1.000 millas, que ya había expirado al momento del inconveniente. Cuatro meses después de la compra, el motor dejó de funcionar.

La madre de la joven se comunicó con JP para informarle que el carro había sufrido una avería importante y le preguntó si podía llevarlo al taller del concesionario para una revisión sin costo.

El comerciante aceptó y, tras la inspección, confirmó que el motor estaba completamente dañado.

Hyundai Tucson ha tenido 4 generaciones Foto: Hyundai Press

¿Qué hizo el vendedor de la Tucson?

Ante la situación, JP revisó si el vehículo contaba con alguna extensión de garantía de fábrica, pero comprobó que no era así.

En principio, el concesionario no tenía ninguna obligación de cubrir los daños, ya que el plazo de cobertura había finalizado. Sin embargo, el empresario tomó una decisión que sorprendió tanto a la clienta como a miles de usuarios en redes sociales.

“Voy a encargarme del cliente”, afirmó JP en el video, que ya acumula miles de visualizaciones. Explicó que se comprometió a buscarle otro vehículo a la joven y reembolsar el dinero pagado por el Tucson una vez encontrara una alternativa adecuada.

“Cuando encuentre el carro correcto, le devolveremos su dinero y la pondremos en otro auto por el mismo valor. Si quieren invertir un poco más, también pueden hacerlo”, aseguró.



¿Por qué el vendedor dio garantía cuando ya no había?

JP enfatizó que su decisión se basó en principios personales y en la forma como considera que debe operar un negocio responsable.

“Eso es lo que se supone que debemos hacer en este mundo: cuidar de las personas. Ella solo recorrió 2.000 millas. Podríamos haber dicho ‘demasiado tarde, es suyo’, como haría cualquier otro concesionario. Pero no en Northtowne”, expresó.

El empresario añadió que, tras 32 años en el negocio, su filosofía se centra en mantener la confianza y la satisfacción del cliente, aun cuando las condiciones legales no lo obliguen. “Nosotros cuidamos de nuestra gente, es lo que hacemos aquí”, concluyó.