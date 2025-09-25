BYD lanza camioneta híbrida, turbo y que recorre 1.105 km con una sola tanqueada

El fabricante chino BYD, gigante mundial en carros de nuevas energías, anunció en Colombia la llegada de una nueva generación de la SUV Song Plus, disponible en dos configuraciones: una versión híbrida enchufable y otra completamente eléctrica.

Y es que muchos conductores hoy en día temen dar ese paso total a la movilidad eléctrica por los diferentes mitos que existen alrededor de estos vehículos, desde la longevidad de sus baterías hasta la llamada ansiedad de carga.

Es por eso que la llegada de la Song Plus DM-i 1.5T y la Song Plus EV se alinea a la estrategia global de BYD de cubrir diferentes necesidades de los usuarios que quieren migrar a tecnologías más limpias.

En ambos casos, la marca asegura que mantiene su filosofía de diseño inspirado en la estética marina y que incorpora plataformas digitales con altos estándares de conectividad.



BYD Song Plus Foto: BYD

BYD Song Plus híbrida enchufable

La Song Plus DM-i 1.5T llega al país con un sistema de doble propulsión que integra el motor a gasolina de 1.5 litros turboalimentado con un motor eléctrico.

Según cifras de la compañía, la potencia conjunta alcanza los 194 kW (261 caballos de fuerza) y el torque combinado permite un rendimiento ágil en carretera.

Uno de los aspectos más destacados de este modelo es su autonomía. Gracias a la batería Blade de 18,3 kWh y al apoyo del motor de combustión, la SUV alcanza hasta 1.105 kilómetros con una sola recarga y tanqueada, bajo el ciclo de homologación NEDC.

La marca asegura que sSolo en modo eléctrico, el vehículo ofrece hasta 105 kilómetros de recorrido.

La batería puede cargarse en aproximadamente 3,5 horas, dependiendo de la infraestructura disponible, lo que permite a los usuarios moverse diariamente en modo eléctrico y reservar el uso del motor de combustión para trayectos más largos.

Seguridad y asistencia en la conducción

El fabricante resaltó que la SUV híbrida incorpora un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye control de crucero adaptativo, alertas de colisión frontal y trasera, así como asistente de cambio de carril.

Además, cuenta con seis airbags, frenos antibloqueo con distribución electrónica, sistemas de control dinámico y antirrobo electrónico.

La carrocería está construida en acero de alta resistencia y la batería Blade, utilizada también en otros modelos de la marca, fue diseñada con altos estándares de seguridad para reducir riesgos en caso de impacto.



BYD Song Plus eléctrica

Paralelamente, BYD presentó la Song Plus EV, que mantiene el diseño de la variante híbrida, pero se diferencia al incorporar un motor eléctrico de 160 kW (214 caballos de fuerza) y una batería Blade de 71,8 kWh.

Esta configuración, según el fabricante chino, le permite alcanzar una autonomía de hasta 405 kilómetros en el ciclo WLTC.

La SUV eléctrica puede cargarse en corriente continua con potencias de hasta 115 kW, alcanzando una carga cercana al 100% que dependerá del cargador al que se conecte. En corriente alterna, el tiempo estimado es de 13 horas.

En materia de seguridad, el modelo eléctrico también integra sistemas ADAS que abarcan desde el frenado automático de emergencia hasta alertas de tráfico cruzado y monitoreo de fatiga del conductor.