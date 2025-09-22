BYD presenta el carro de producción más rápido del mundo: llega casi a 500 km/h

El mercado de los hiperautos eléctricos continúa marcando hitos en 2025. En esta ocasión, la compañía china BYD, a través de su marca de lujo Yangwang, presentó un modelo que ya dejó una nueva marca en la historia del automovilismo.

La revelación se realizó durante una transmisión en vivo, donde se mostró por primera vez el U9 Xtreme.



¿Cuál es el auto de producción más rápido del mundo?

El U9 Xtreme fue puesto a prueba en septiembre de 2025 en las instalaciones de Automotive Testing Papenburg, en Alemania. Allí alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h, cifra que fue certificada y que lo convierte en el automóvil de producción más veloz registrado hasta la fecha.

Con este resultado, el modelo superó la marca del Bugatti Chiron Super Sport 300+, que había llegado a 490,5 km/h.

BYD Yangwang U9 Xtreme Foto: BYD

Además, Yangwang informó que el vehículo estableció un nuevo registro en el circuito de Nürburgring Nordschleife, donde completó una vuelta en 6 minutos y 59,157 segundos, tiempo con el que desplazó al Xiaomi SU7 Ultra, que había marcado 7:04,957 como récord previo entre autos eléctricos de producción.



La marca precisó que el U9 Xtreme tendrá una producción muy exclusiva: solo 30 unidades estarán disponibles a nivel mundial.

En el escenario de récords de velocidad, otros modelos destacados se han quedado atrás. El Aspark Owl, con 438,7 km/h, no logra acercarse a las cifras del nuevo hiperauto chino, mientras que el Koenigsegg Jesko Absolut únicamente cuenta con proyecciones de simulación, aunque en agosto de 2025 registró un récord en la aceleración 0–400–0 km/h.



¿Cómo es el U9 Xtreme?

El desarrollo del U9 Xtreme se basa en el modelo U9 ya existente, pero incorpora un kit aerodinámico ampliado. Entre sus elementos se destacan:



Splitter frontal de fibra de carbono de gran tamaño.

Capó con diseño de doble canal.

Ala trasera tipo swan-neck, pensada para mayor estabilidad a altas velocidades.

Sus medidas alcanzan 4.991 mm de largo, 2.029 mm de ancho y 1.351 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.900 mm.

Para soportar velocidades cercanas a los 500 km/h, el vehículo equipa rines de 20 pulgadas de doble diseño en cinco radios y neumáticos GitiSport eGtr2 Pro, desarrollados conjuntamente con Giti y homologados para estas cifras.

Publicidad

El sistema de frenado incluye discos carbonocerámicos mejorados y calipers de titanio, adaptados para un uso intensivo en circuito. En la parte trasera, se integran un difusor de doble capa, vidrio laminado en capas y un conjunto de luces dividido, unido en el centro por el logotipo de Yangwang.

La cabina mantiene un diseño minimalista pero centrado en la funcionalidad para conducción extrema. Dispone de un panel de instrumentos digital, consola central en forma de “T” con pantalla vertical, y acabados en fibra de carbono y Alcantara. También incorpora asientos tipo bucket y un volante multifunción.



Motorización y plataforma tecnológica

El U9 Xtreme se impulsa con un sistema de cuatro motores eléctricos integrados en la plataforma Yi Sifang, que opera con tecnología de silicio de carburo a 1.200V.

Cada motor entrega 555 kW, sumando un total de 2.220 kW (casi 3.000 caballos de fuerza). Esta configuración logra una relación peso-potencia de 1.217 ps por tonelada.

BYD Yangwang U9 Xtreme Foto: BYD

Publicidad

La tracción se optimiza gracias a un sistema de vectorización de torque que realiza más de 100 ajustes por segundo, distribuyendo de manera independiente la potencia a cada rueda.

La compañía añadió al modelo el sistema DiSus-X de control activo de la carrocería, que regula en tiempo real los movimientos verticales de las ruedas mediante una suspensión de doble válvula, componente que mejora la adherencia en aceleración, frenado y paso por curva.