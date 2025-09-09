Adiós a uno de los mayores problemas con carros eléctricos: Mercedes-Benz presenta la solución

Desde que los autos eléctricos comenzaron a ganar espacio en el mercado, la autonomía y los tiempos de recarga se convirtieron en dos de los grandes desafíos para convencer a los conductores de dejar atrás los motores de combustión.

A pesar de los avances en baterías y estaciones de carga, el proceso todavía no logra equipararse a la rapidez de llenar un tanque de gasolina o diésel, lo que genera lo que expertos llaman “ansiedad de carga”.

Ante este panorama, distintos fabricantes y proveedores de tecnología han apostado por soluciones que acorten esos tiempos.

Una de las más recientes proviene de Mercedes-Benz, en alianza con la firma italiana Alpitronic, que presentaron un nuevo sistema diseñado para cambiar la experiencia de uso de los vehículos eléctricos.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

¿Cuál es la diferencia entre cargar un carro a tanquearlo?

En la actualidad, recargar un auto eléctrico puede tardar desde varios minutos hasta horas, dependiendo de la infraestructura disponible. En Colombia, hay varias opciones como estaciones de carga rápida, en casa, entre otras.

Aunque en los últimos años los puntos de carga rápida se multiplicaron, la comparación frente a los surtidores de combustibles tradicionales seguía siendo un argumento en contra de los modelos eléctricos.

Publicidad

Por eso, el anuncio de Mercedes-Benz busca dar respuesta a una inquietud que ha frenado a muchos compradores potenciales: reducir al mínimo los tiempos de espera.



¿Mercedes resolvió el problema de carga rápida?

La novedad presentada recibe el nombre de HYC1000. Se trata de un sistema de carga rápida capaz de distribuir hasta 1.000 kW de potencia a 800 amperios entre varios vehículos de manera simultánea gracias a una gestión inteligente.

En la práctica, cada punto de carga podrá entregar un máximo de 600 kW a 800 voltios, una cifra que supera ampliamente los estándares actuales.

Con este nivel de potencia, Mercedes-Benz calcula que su modelo CLA podrá recuperar 325 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos.

Publicidad

La propuesta incluye una arquitectura modular y descentralizada, lo que significa que cada estación puede configurarse de acuerdo con las necesidades de la ubicación donde se instale, adaptándose a la cantidad de usuarios o al flujo de vehículos.

Mercedes-Benz CLA Foto: Mercedes-Benz Press

Dónde y cuándo estará disponible

La compañía alemana confirmó que la implementación del HYC1000 comenzará en 2026, pero no en toda su red. Solo estará presente en estaciones seleccionadas de Europa y Norteamérica, regiones clave en su estrategia de movilidad eléctrica.

Actualmente, Mercedes-Benz ya cuenta con 80 centros de recarga en funcionamiento, más de la mitad en Estados Unidos.

Los planes de expansión contemplan llegar a ocho países adicionales el próximo año y alcanzar 10.000 puntos de carga rápida hacia finales de la década.

Además, la compañía mantiene su participación en iniciativas conjuntas como IONITY en Europa, IONNA en Norteamérica y IONCHI en China, lo que amplía el acceso de sus clientes a más de 2,5 millones de cargadores en todo el mundo a través del servicio MB.CHARGE Public.

Aunque los nuevos cargadores estarán disponibles para cualquier vehículo eléctrico, los propietarios de Mercedes-Benz tendrán ventajas específicas.

La ansiedad de carga es uno de los grandes problemas que tienen los carros eléctricos. Foto: Unsplash

Entre ellas se encuentran MB.CHARGE2, que facilita el acceso a la recarga pública, y la función de Navegación con Inteligencia Eléctrica, que planifica las rutas considerando la ubicación de las estaciones.

Publicidad

“Con la integración del HYC1000 y el desarrollo de un cargador rápido extremadamente potente, estamos estableciendo nuevos estándares para la carga pública”, afirmó Franz Reiner, CEO de Mercedes-Benz Mobility AG.

Según explicó, la iniciativa busca crear una experiencia que sea rápida, confiable y alineada con el ecosistema de la marca.

Por su parte, Philipp Senoner, CEO de Alpitronic, destacó que la alta velocidad es clave para que los clientes aprovechen los autos eléctricos modernos:

Publicidad

“Nos entusiasma ofrecer una carga ultrarrápida y fiable en la red de Mercedes-Benz, haciendo que la movilidad eléctrica sea realmente sencilla en el día a día”.