Video: vendedor de frutas logró desarmar a uno de los atacantes en tiroteo en Australia

Las imágenes duran apenas unos segundos, pero bastaron para convertirlo en un símbolo de valentía. Un hombre, escondido detrás de un vehículo, espera el momento indicado, se abalanza sobre un atacante armado y le arrebata el arma. El video, grabado en la playa Bondi de Sídney, se viralizó rápidamente y mostró cómo un ciudadano común logró frenar parte de un ataque que dejó decenas de víctimas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra un grupo de personas que participaban en una celebración de Hanukkah. El ataque, uno de los más violentos registrados recientemente en Australia, dejó un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y al menos 29 heridas, según confirmaron las autoridades.

El protagonista del video fue identificado como Ahmed Al Ahmed, un vendedor de frutas de 43 años y padre de dos hijos. De acuerdo con el testimonio de su primo, Mustafa, Ahmed no tenía ningún tipo de formación en el manejo de armas y se encontraba en el lugar por casualidad. Al presenciar la escena, decidió intervenir pese al riesgo que esto implicaba.

Durante su intento por neutralizar a uno de los atacantes, Ahmed recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en el muslo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada. “Está siendo intervenido quirúrgicamente y aún no tenemos claridad total sobre su estado. Los médicos nos informaron que podremos verlo en las próximas horas”, señaló Mustafa a medios locales.



La rápida reacción del vendedor ambulante fue clave para impedir que el agresor continuara disparando contra los asistentes. Por esta razón, las autoridades destacaron públicamente su actuar y aseguraron que su decisión permitió salvar numerosas vidas en medio del pánico.