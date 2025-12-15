Así es el pesebre gigante hecho con materiales reciclables que puede visitarse muy cerca de Medellín

Un pesebre elaborado con materiales reciclables se convierte en uno de los principales atractivos navideños del sur del Valle de Aburrá. La obra está instalada en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI) y puede visitarse durante la temporada decembrina.

La creación es del maestro Alejandro Gaona Gaona, artista plástico y pedagogo con más de 40 años de trayectoria. Actualmente, es tallerista de los procesos formativos de la Casa de la Cultura de Itagüí, donde lidera iniciativas artísticas con enfoque ambiental.

Este pesebre será el eje central de las novenas organizadas por la Alcaldía de Itagüí, que iniciarán el martes 16 de diciembre. La obra está construida con materiales recuperados, transformados a través de técnicas de reutilización creativa.

El montaje incluye el portal del nacimiento, viviendas tradicionales, montañas, caminos, ríos y puentes. También integra escenas de la vida cotidiana, la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pastores, animales y vegetación, recreados desde una mirada sostenible.



Según el artista, el pesebre invita a reflexionar sobre el cuidado del entorno desde el arte y la tradición. La propuesta busca demostrar cómo los residuos pueden adquirir un nuevo valor simbólico, estético y educativo.

Pesebre ecológico en Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí.

El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte destacó que la obra hace parte de los talleres de dibujo, pintura y ecodiseño que se desarrollan en cuatro casas de la cultura. En estos espacios, Gaona formó este año a cerca de 120 alumnos.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, resaltó el valor pedagógico de la iniciativa y su impacto comunitario. Afirmó que el pesebre refleja una cultura que educa, promueve el cuidado ambiental y transforma la vida de las personas a través del arte.

Pesebre ecológico en Itagüí, Valle de Aburrá. Foto: Alcaldía de Itagüí.

¿Quién lideró la realización del pesebre sostenible en Itagüí?

Alejandro Gaona Gaona es egresado de la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria Luis Amigó y el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Cuenta con múltiples exposiciones y reconocimientos, y ha sido nominado en 2024 y 2025 al Premio Nevado Solidario de Oro en Argentina por su trabajo ambiental desde el arte: "Trata de esquematizar todo lo que ees un Belén, recuperando todo lo que llamamos basura. Es un trabajo de casi 6 meses, queremos que la ciudadanía venga y se deleite, estando presentes en este sector", indicó el líder de la obra.