El mejor municipio para vivir la Navidad en Antioquia: su gran pesebre es famoso mundialmente

Con el paso de los años, el pesebre costumbrista de Venecia, Antioquia, se ha consolidado como uno de los atractivos navideños más representativos del Suroeste del departamento, e incluso del país, pues cada diciembre, la iglesia del municipio, ubicada en el parque principal, se transforma con este pesebre gigante en un escenario cargado de tradición, memoria y elementos propios de la cultura paisa, con su representación dentro de la obra.

Y es que a diferencia de los pesebres convencionales, el de Venecia, que el año pasado tuvo unos 160.000 visitantes, contabilizados por la boleta que debe adquirirse para visitarlo, incorpora escenas cotidianas del municipio: caficultores, fondas, trapiches, casas de bahareque y personajes de oficios tradicionales conviven con la representación del nacimiento, convirtiéndolo en una obra que celebra la identidad local. Su plus pasa también porque, gracias a su montaje, elaborado por artesanos venecianos, quienes trabajan durante meses para diseñar figuras, renovar piezas y crear nuevas escenas, atrae cada año a cientos de turistas a la localidad de Venecia, que con este atractivo se ha convertido en una de las más recurridas, especialmente en esta época navideña.

Hay que resaltar que, como recuerdan desde el propio municipio, cada año, el pesebre, reconocido entre la gente como el más grande de tipo costumbrista en el mundo (incluso ya ha sido postulado a récord mundial), introduce elementos novedosos. Así, además, su combinación de iluminación cálida, pequeñas fuentes de agua y mecanismos de movimiento lo convierte en un punto obligado para visitas de viajeros y familias que recorren la región en Navidad.

Para 2025, el pesebre de Venecia, Antioquia, representa a La Llorona. Foto: suministrada.

Estas son las novedades del pesebre costumbrista de Venecia para 2025

"Este año se crece casi 32 metros cuadrados. Es la primera vez que incluye mitos y leyendas colombianas, paisas especialmente. Y es la primera vez que tendrá a la Madre Laura y el beato de Tarso Jesús Aníbal Gómez, mostrando la escena junto a otros compañeros mártires. Vamos a tener nuevo relato infantil y bíblico, el pesebre es un libro abierto y cada año cambia", señala al respecto Óscar Sánchez, director de turismo de la Gobernación de Antioquia y exalcalde de Venecia.



Pesebre costumbrista en Antioquia. Foto: suministrada.

Pero para el municipio de Venecia, localizado a unos 55 kilómetros y cerca de una hora y media de Medellín, este pesebre no solo es una manifestación cultural, sino también un motor turístico, pues gracias a él, comerciantes, hoteles y restaurantes reportan un aumento de visitantes durante la temporada, impulsado por la fama del montaje.



¿Quién hace el pesebre costumbrista de Venecia, Antioquia?

Luis Fernando Betancur Merino, arquitecto veneciano y antiguo curador urbano de Medellín, es el creador del pesebre costumbrista que convirtió a Venecia en un referente navideño del Suroeste antioqueño. Su relación con los pesebres comenzó en la adolescencia, cuando elaboró su primera versión en cartón paja, una experiencia que marcaría el inicio de un proyecto que terminaría ocupando cientos de metros cuadrados y, aún hoy, atrayendo a miles de visitantes cada diciembre.

Pesebre costumbrista de Venecia, Antioquia. Foto: suministrada.

Desde 2004, Betancur decidió reconstruir su pesebre con materiales más duraderos y una visión más ambiciosa: mezclar la escena del nacimiento con la vida cotidiana del pueblo. Con paciencia artesanal, diseña y fabrica a mano la mayoría de las figuras, edificaciones y mecanismos que dan movimiento al montaje. El resultado es una obra en constante crecimiento, que supera las 2.900 piezas y que cada año incorpora nuevas escenas costumbristas, ríos, luces y pequeños sistemas hidráulicos.

Publicidad

Su trabajo, autofinanciado y concebido como un regalo para la comunidad, ha recibido reconocimientos departamentales y ha sido inscrito ante Guinness World Records como uno de los pesebres más grandes en su tipo. Para Betancur, más que una atracción turística, su pesebre es una forma de preservar la memoria local y de celebrar una tradición que mezcla devoción, arte popular y la identidad montañera del Suroeste antioqueño.

"No se pierdan la oportunidad de sentir el amor navideño de nosotros los venecianos. El pueblo está esperándolos con los brazos abiertos y el pesebre está, este año, más lindo que en todas las ocasiones", señaló el propio Luis Fernando Betancur.

Además de su atractivo visual, el pesebre funciona como espacio pedagógico. Las escenas costumbristas permiten reconocer oficios, tradiciones y formas de vida que han marcado la historia del municipio y del Suroeste antioqueño.

Publicidad

Es por todo esto que el pesebre costumbrista de Venecia sigue creciendo como referente navideño en Antioquia, gracias, entre otras cosas, a su mezcla de arte local, participación ciudadana y tradición lo mantiene como uno de los planes decembrinos más valorados en la región.



Así fue el pesebre costumbrista de Venecia, Antioquia, en 2024