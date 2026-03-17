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Blu Radio  / Mundo  / Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul

Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul

El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

Ataque-Kabul-AFP.jpg
Ataque en hospital de Kabul
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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