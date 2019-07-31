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Guerra Afganistán
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Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul
El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.
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El helicóptero del presidente iraní, en paradero desconocido tras aterrizaje forzoso
Las autoridades no han explicado la causa del “aterrizaje forzoso” y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban Raisí y otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa.
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Premios Pulitzer honran la labor de periodistas palestinos en la guerra de Gaza
Los Premios Pulitzer, entregados por la Universidad de Columbia (Nueva York) a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música, expresaron este lunes que anteriormente ya habían reconocido el trabajo de periodistas en guerras como la de Ucrania o Afganistán y que esta mención especial va más allá por su eco en otros campos.
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Ataque suicida en Pakistán: dos muertos y diez heridos en convoy militar
En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán, un convoy militar fue blanco de un ataque suicida que dejó heridos y muertos
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Desfile de la Yihad Islámica: misiles, cohetes y drones en Gaza
En la ciudad de Gaza, miles de milicianos palestinos llevaron a cabo un desfile para conmemorar el 36 aniversario de la creación del movimiento Yihad Islámica
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La lucha de las hermanas afganas Hasina y Adila contra la opresión talibán
En Afganistán, las hermanas Hasina y Adila, de 18 y 16 años, luchan contra las restricciones impuestas por los talibanes, quienes han prohibido que las niñas vayan a la escuelas
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Más de 80 niñas fueron envenenadas de dos colegios en Afganistán, la mayoría de primaria
En esa misma región, otras 26 estudiantes y cuatro profesoras fueron también envenenadas al día siguiente, añadió Ameer.
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¿Viajaría a alguno? Estos son los 10 países más peligrosos para conocer en el 2023
National Geographic realizó un ranking con los países más peligrosos para viajar este año.
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Suben a más de 40 los heridos en ataque frente a la cancillería de Afganistán
El Gobierno de los talibanes ha mantenido en cinco el número de muertos hasta ahora, sin embargo testigos y personas relacionadas con las víctimas aseguran que la cifra podría ser mucho mayor.
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Detenido el hombre que mató a balazos a la perra de terapia de un excombatiente
Desde hace siete años, el animal servía como terapia de Daniel Pérez, quien combatió en Afganistán e Irak y sufre de depresión y ansiedad