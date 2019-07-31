En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Guerra Afganistán

Guerra Afganistán

  • Ataque-Kabul-AFP.jpg
    Ataque en hospital de Kabul
    Foto: AFP
    Mundo

    Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul

    El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

  • Presidente iran
    Presidente iraní
    Foto: AFP
    Mundo

    El helicóptero del presidente iraní, en paradero desconocido tras aterrizaje forzoso

    Las autoridades no han explicado la causa del “aterrizaje forzoso” y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban Raisí y otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa.

  • Premios Pulitzer
    Premios Pulitzer /
    Foto: AFP
    Mundo

    Premios Pulitzer honran la labor de periodistas palestinos en la guerra de Gaza

    Los Premios Pulitzer, entregados por la Universidad de Columbia (Nueva York) a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música, expresaron este lunes que anteriormente ya habían reconocido el trabajo de periodistas en guerras como la de Ucrania o Afganistán y que esta mención especial va más allá por su eco en otros campos.

  • 377012_110191-fusil_-_efe_0.jpg
    Ataque Suicida en Pakistán - Foto: AFP
    Sociedad

    Ataque suicida en Pakistán: dos muertos y diez heridos en convoy militar

    En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán, un convoy militar fue blanco de un ataque suicida que dejó heridos y muertos

  • festival israel
    Blu Radio - AFP
    MAHMUD HAMS/AFP
    Mundo

    Desfile de la Yihad Islámica: misiles, cohetes y drones en Gaza

    En la ciudad de Gaza, miles de milicianos palestinos llevaron a cabo un desfile para conmemorar el 36 aniversario de la creación del movimiento Yihad Islámica

  • NIños afganistan
    Blu Radio - EFE
    OMER ABRAR/AFP
    Mundo

    La lucha de las hermanas afganas Hasina y Adila contra la opresión talibán

    En Afganistán, las hermanas Hasina y Adila, de 18 y 16 años, luchan contra las restricciones impuestas por los talibanes, quienes han prohibido que las niñas vayan a la escuelas

  • 371423_Referencia colegios. Foto: AFP
    Referencia colegios. Foto: AFP
    LUIS ROBAYO/AFP
    Mundo

    Más de 80 niñas fueron envenenadas de dos colegios en Afganistán, la mayoría de primaria

    En esa misma región, otras 26 estudiantes y cuatro profesoras fueron también envenenadas al día siguiente, añadió Ameer.

  • Afganistán
    Talibanes en Afganistán
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Viajaría a alguno? Estos son los 10 países más peligrosos para conocer en el 2023

    National Geographic realizó un ranking con los países más peligrosos para viajar este año.

  • Ataque-Cancilleria-Afganistan-AFP.jpg
    Ataque frente a la cancillería de Afganistán
    Foto: AFP
    Mundo

    Suben a más de 40 los heridos en ataque frente a la cancillería de Afganistán

    El Gobierno de los talibanes ha mantenido en cinco el número de muertos hasta ahora, sin embargo testigos y personas relacionadas con las víctimas aseguran que la cifra podría ser mucho mayor.

  • Chayse Billie.png
    Foto:https://miami.cbslocal.com/
    Sociedad

    Detenido el hombre que mató a balazos a la perra de terapia de un excombatiente

    Desde hace siete años, el animal servía como terapia de Daniel Pérez, quien combatió en Afganistán e Irak y sufre de depresión y ansiedad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad