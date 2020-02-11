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Kabul

  • Ataque-Kabul-AFP.jpg
    Ataque en hospital de Kabul
    Foto: AFP
    Mundo

    Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul

    El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

  • Kabul-Ataque-Suicida-AFP.jpg
    Ataque suicida en Kabul
    Foto: AFP
    Mundo

    Al menos seis muertos por atentado suicida en Kabul

    El atentado suicida llega después de que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumiese el pasado enero la autoría de un ataque con bomba también frente al Ministerio de Exteriores afgano, que dejó al menos cinco muertos según cifras oficiales.

  • Atentado colegio de Kabul.jpg
    Atentado colegio de Kabul
    Fotos: AFP
    Mundo

    Video: atentado suicida dejó 19 muertos en un colegio de Kabul

    Según la policía de Kabul, los estudiantes se estaban preparando para un examen cuando un atacante suicida se hizo estallar en el centro educativo, quitándole la vida a 19 personas y otras 27 resultaron heridas.

  • Atentado terrorista en Kabul, Afganistán
    Atentado terrorista en Kabul, Afganistán
    Foto: Twitter @frank_william1
    Mundo

    Atentado terrorista contra embajada rusa en Kabul, Afganistán, deja dos diplomáticos muertos

    De momento ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del ataque. Once personas más resultaron heridas.

  • Mezquita en Kabul
    Mezquita en Kabul
    Foto: AFP
    Mundo

    Al menos 21 muertos tras atentado con explosivos en mezquita de la capital de Afganistán

    Además, más de 33 heridos dejó la explosión, entre ellos cinco niños. Todavía ningún grupo reivindicó el ataque.

  • Ayman al Zawahiri.jpg
    Ayman al Zawahiri
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Quién era Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda y uno de los terroristas más buscados del mundo?

    El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció esta noche la muerte de Al Zawahiri, de 71 años.

  • Explosión en Kabul
    Explosión en Kabul
    Foto: Twitter @Haqmal
    Mundo

    Un periodista muerto y dos más heridos deja un ataque a un minibús en Kabul

    La explosión tuvo lugar en Dasht-e-Barchi, el barrio de la minoría chiita hazara en Kabul, a la una de la tarde. Este lugar tuvo un sangriento atentado en mayo de este año, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

  • Taliban.jpg
    Taliban
    Foto: AFP
    Mundo

    Talibanes mataron y colgaron en público a cuatro secuestradores

    Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la zona, en el cuarto distrito policial de la capital provincial, e intentaron rescatar a las personas, los secuestradores abrieron fuego contra los talibanes.

  • BLU Radio, referencia Estado Islámico / foto: AFP
    BLU Radio, referencia Estado Islámico.
    Foto: AFP
    Mundo

    El Estado Islámico se atribuyó atentados del fin de semana contra los talibanes en Afganistán

    El grupo radical ha sido el autor de los diferentes atentados con explosivos que se han presentado este fin de semana en diferentes regiones del país.

  • Crisis en Afganistán.jpg
    Crisis en Afganistán
    Foto: AFP
    Primicia
    Nación

    Los cerca de 4.000 afganos ya no vendrían a Colombia

    Estados Unidos decidió que, por el momento, los enviará a sus bases militares.

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