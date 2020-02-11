Blu Radio Kabul
Kabul
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Talibanes elevan a 400 los muertos por bombardeo de Pakistán a un hospital de Kabul
El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.
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Al menos seis muertos por atentado suicida en Kabul
El atentado suicida llega después de que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumiese el pasado enero la autoría de un ataque con bomba también frente al Ministerio de Exteriores afgano, que dejó al menos cinco muertos según cifras oficiales.
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Video: atentado suicida dejó 19 muertos en un colegio de Kabul
Según la policía de Kabul, los estudiantes se estaban preparando para un examen cuando un atacante suicida se hizo estallar en el centro educativo, quitándole la vida a 19 personas y otras 27 resultaron heridas.
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Atentado terrorista contra embajada rusa en Kabul, Afganistán, deja dos diplomáticos muertos
De momento ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del ataque. Once personas más resultaron heridas.
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Al menos 21 muertos tras atentado con explosivos en mezquita de la capital de Afganistán
Además, más de 33 heridos dejó la explosión, entre ellos cinco niños. Todavía ningún grupo reivindicó el ataque.
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¿Quién era Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda y uno de los terroristas más buscados del mundo?
El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció esta noche la muerte de Al Zawahiri, de 71 años.
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Un periodista muerto y dos más heridos deja un ataque a un minibús en Kabul
La explosión tuvo lugar en Dasht-e-Barchi, el barrio de la minoría chiita hazara en Kabul, a la una de la tarde. Este lugar tuvo un sangriento atentado en mayo de este año, que dejó 85 muertos y 300 heridos.
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Talibanes mataron y colgaron en público a cuatro secuestradores
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la zona, en el cuarto distrito policial de la capital provincial, e intentaron rescatar a las personas, los secuestradores abrieron fuego contra los talibanes.
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El Estado Islámico se atribuyó atentados del fin de semana contra los talibanes en Afganistán
El grupo radical ha sido el autor de los diferentes atentados con explosivos que se han presentado este fin de semana en diferentes regiones del país.
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Los cerca de 4.000 afganos ya no vendrían a Colombia
Estados Unidos decidió que, por el momento, los enviará a sus bases militares.