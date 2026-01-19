En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerte explosión dentro de un hotel de Kabul, Afganistán, deja al menos 7 muertos y 20 heridos

Fuerte explosión dentro de un hotel de Kabul, Afganistán, deja al menos 7 muertos y 20 heridos

Dentro de los heridos a causa de la explosión se encuentra un menor de edad, según lo indicado por el hospital de la ONG italiana Emergency, ubicado a pocos metros del lugar de los hechos.

Fuerte explosión dentro de un hotel de Kabul, Afganistán
Fuerte explosión dentro de un hotel de Kabul, Afganistán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad