El pesebre en vivo más grande del país perfecto para visitar este puente: muy cerca de Bogotá

La Navidad llega con un espectáculo único en el país: el pueblo de Belén, una puesta en escena que promete convertirse en el plan ideal para disfrutar en esta temporada de fin de año.

Se trata de un recorrido inmersivo que recrea la magia del nacimiento de Jesús a través de actuaciones en vivo, escenarios temáticos y una producción de gran formato que busca sorprender a visitantes de todas las edades.



El evento navideño que transformará a Villa de Leyva

Será en el reconocido municipio boyacense de Villa de Leyva donde este pesebre en vivo cobrará vida a partir del 1 de diciembre de 2025 y hasta el 7 de enero de 2026. Más de 150.000 visitantes se esperan en esta temporada, atraídos por lo que ya es considerado el pesebre en vivo más grande de Colombia y uno de los espectáculos navideños más ambiciosos de los últimos años.

En un espacio de 10.000 metros cuadrados, El Pueblo de Belén ofrecerá un recorrido lleno de historia, tradición y simbolismo. Más de 30 artistas en escena darán vida a pasajes bíblicos que narran el nacimiento de Jesús, mientras que escenografías a gran escala, música, iluminación y elementos interactivos convertirán cada estación en un momento memorable.

El pesebre con más de 30 escenas vivientes

El corazón del evento estará en sus 32 estaciones temáticas, diseñadas para ser recorridas en poco más de una hora. Cada una presenta una parte fundamental de la historia y combina actuaciones en vivo con representaciones artísticas y elementos sensoriales.



Entre los atractivos más destacados del evento se encuentran:



Una granja con animales reales

Escenas dramatizadas con más de 30 artistas

Figuras de animales en fibra de vidrio

Novenas en vivo

Zonas interactivas y espacios fotográficos

y espacios fotográficos La gran novedad del año: El Arca de Noé

La inclusión de esta última atracción amplía la experiencia tradicional del pesebre, añadiendo una narrativa visualmente impactante que atraerá especialmente al público familiar.

Detrás de este megaproyecto está MV Producciones, compañía con más de diez años de experiencia en la creación de espectáculos artísticos de alto impacto en Colombia. Su apuesta para diciembre de 2025 busca consolidar la Navidad como un motor cultural y turístico, especialmente en la región boyacense.

El recorrido, ambientado como un antiguo poblado del Medio Oriente, permitirá a los asistentes conectarse con tradiciones, historias y costumbres bíblicas que cobran vida nuevamente gracias a un detallado trabajo escénico. Cada estación ha sido diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva que combina educación, entretenimiento y espiritualidad.

El plan perfecto cerca de Bogotá

Ubicado a solo tres horas de la capital, este pesebre en vivo se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un viaje corto durante el puente festivo, Navidad o fin de año. Además del espectáculo, los visitantes podrán disfrutar de la oferta gastronómica y cultural de los alrededores, sumando aún más razones para incluir este destino en la agenda decembrina.



Con su fusión entre arte, tradición y tecnología, El Pueblo de Belén se perfila como uno de los eventos imperdibles de la Navidad 2025 en Colombia. Una experiencia inolvidable para vivir en familia y comenzar la temporada sintiendo la magia de diciembre en cada paso del recorrido.