Así es el plan navideño en el puente de Boyacá: todo lo que debe saber, fechas, horarios y más

Durante la temporada navideña las personas suelen hacer actividades que solo en esta época se pueden disfrutar, como ir a ver alumbrados. Esta tradicional práctica se lleva a cabo en varios lugares del país que son decorados con las mejores luces con el fin de atraer a los visitantes.

De acuerdo con la psicología, el gusto por ver alumbrados se debe a que activan áreas del cerebro asociadas con la felicidad y la calma, lo cual libera dopamina.

En Colombia miles de personas suelen visitar lugares como Villa de Leyva, Medellín, Monserrate, entre otros. No obstante, hay un departamento que siempre resalta por sus espectaculares alumbrados, Boyacá, y uno de ellos es el puente donde se libró la batalla más importante de la independencia de Colombia.



Plan navideño en el puente de Boyacá 2025

Las luces navideñas provienen de una antigua tradición alemana del siglo XVIII, en la que decoraban los árboles con velas, esta fue evolucionando con el tiempo luego de que Thomas Edison inventara la bombilla.

Alumbrados puente de Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá.

Las velas fueron reemplazadas por luces eléctricas y la costumbre se popularizó mundialmente, en hogares, edificios y calles.



El pasado 30 de noviembre la gobernación del departamento boyacance inauguró el alumbrado. Para este año, el puente de Boyacá ofrece al público gigantes estatuas que conmemoran la labor del campo, caminos llenos de magia, un árbol gigante de Navidad y muchos personajes icónicos de la región.



Horario general del parque

El parque está abierto de 10:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente y su horario de funcionamiento es:



Lunes a jueves: 4:00 p. m. – 2:00 a. m.

Viernes a domingo: 4:00 p. m. – 4:00 a. m.

Recomendaciones y prohibiciones para ir al puente de Boyacá

De acuerdo con la Gobernación de Boyacá, los asistentes deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Durante la visita está prohibido consumir sustancias psicoactivas, portar armas o elementos peligrosos, usar pólvora sin autorización, subirse a esculturas o monumentos, realizar grafitis o dañar superficies patrimoniales, así como generar riñas o ruidos excesivos.

Se invita a cuidar el entorno, evitando dañar la flora y la fauna, depositando los residuos en las canecas dispuestas y reduciendo el uso de plásticos de un solo uso.

Por seguridad, se recomienda atender las indicaciones del personal, mantener libres las rutas de evacuación y garantizar que los menores de edad estén siempre acompañados por un adulto responsable.

Encendido navideño en el puente de Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá.

Movilidad y transporte

Para una experiencia más cómoda, se recomienda dejar el vehículo en el parqueadero gratuito ubicado en el lote contiguo al estadio La Independencia de Tunja. Desde este punto operará un servicio de buses gratuito hacia el Puente de Boyacá, con salidas de ida y regreso cada 30 minutos en horario de 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

Este servicio comprende en la ruta: Tunja - Puente de Boyacá - Tunja.

Publicidad

Adicionalmente, habrá parqueaderos internos y externos en el puente de Boyacá con tarifa única de $20.000. No se permite parquear en zonas verdes, bermas o áreas no autorizadas. Los parqueaderos externos incluyen ruta circular interna para el traslado de visitantes.