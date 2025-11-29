Enel advierte sobre variaciones en el consumo de energía en Navidad: puede aumentar entre 10% y 15%

La temporada navideña está asociada a los alumbrados, la comida y los regalos, pues las personas suelen armar el emblemático árbol de Navidad y decorar con las mejores iluminaciones que resalten sus viviendas.

Además de la felicidad que trae esta festividad, también conlleva un aumento en el recibo de la luz por diversos factores que Enel Colombia explicó a los usuarios.

La compañía de energía explicó que el uso de luces y decoraciones eléctricas son las que marcan el inicio de la temporada navideña y las vacaciones; no obstante, también se incrementa el riesgo de accidentes en los hogares.



Variaciones en el consumo de energía en Navidad

El consumo de energía en los hogares, comercios e industrias en Bogotá y Cundinamarca puede aumentar entre un 10% y un 15% durante la temporada de fin de año, manifestó Enel, por ello sugirió usar iluminación LED y desconectar equipos que no estén en uso.

De igual forma, con el objetivo de disfrutar una Navidad segura, en cuanto a lo eléctrico, la compañía hizo una serie de recomendaciones que las personas deben tener en cuenta para evitar riesgos asociados a quemaduras, cortocircuitos e incendios.



Recomendaciones de Enel para prevenir riesgos

Estas recomendaciones surgen debido a que, en años anteriores, se han registrado casos que implican accidentes con enchufes sobrecargados, incendios por cortos en extensiones navideñas y más.



Según la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, las quemaduras por accidentes eléctricos, en su mayoría durante la temporada navideña, son la tercera causa de atención después de pólvora y químicos. Estas son las recomendaciones para evitar riesgos:

Consumo eficiente de energía:



Apagar las decoraciones, luces navideñas, electrodomésticos y equipos cuando no estén en uso.

Utilizar iluminación con tecnología LED que proporciona un mejor brillo, consumen hasta 60% menos energía que las bombillas tradicionales y, tienen mayor durabilidad y resistencia.

Conexiones seguras y accidentes eléctricos:



Evitar sobrecargar los enchufes y extensiones para así prevenir cortocircuitos o incendios.

No intervenir las redes eléctricas de media y baja tensión para la instalación de luces o adornos en espacios públicos y exteriores.

Para el caso de iluminación en exteriores, emplear instalaciones eléctricas aprobadas para tal fin.

Revisar el estado del cableado y las conexiones para identificar que no haya daños, elementos sueltos o partes derretidas. En caso de requerirlo, contratar a un técnico electricista certificado para que realice los trabajos.

Mantener a niños y mascotas alejados de enchufes y cables, utilizando protectores y organizadores, y educar a los menores sobre posibles peligros para evitar accidentes eléctricos.

Legalidad y seguridad:

