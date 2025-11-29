En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Enel advierte sobre variaciones en el consumo de energía en Navidad: puede aumentar entre 10% y 15%

Enel advierte sobre variaciones en el consumo de energía en Navidad: puede aumentar entre 10% y 15%

Además de la felicidad que trae la Navidad, también conlleva un aumento en el recibo de la luz por diversos factores que Enel Colombia explicó a los usuarios.

Enel advierte sobre variaciones en el consumo de energía en Navidad.
Enel advierte sobre variaciones en el consumo de energía en Navidad.
Foto: Enel, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad